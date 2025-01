Cripto pode ter correção no 1º tri de 2025 antes de atingir novas máximas no 4º tri, diz VanEck

A VanEck espera que o mercado de alta das criptomoedas atinja um "pico de médio prazo" no primeiro trimestre de 2025, antes de disparar para máximas históricas até o final do ano, disse a gestora em uma publicação de blog.

"No ápice do ciclo, projetamos que o bitcoin esteja avaliado em cerca de US$ 180.000, com o ether sendo negociado acima de US$ 6.000", afirmou a VanEck em uma postagem no blog escrita pelo chefe de pesquisa de ativos digitais, Matthew Sigel.

"Outros projetos importantes, como Solana (SOL) e Sui (SUI), poderiam ultrapassar US$ 500 e US$ 10, respectivamente", dizia a publicação.

Antes de atingir esses máximos, a VanEck espera ver "uma retração de 30% no BTC, com altcoins enfrentando quedas mais acentuadas de até 60% à medida que o mercado se consolida durante o verão".

Criptomoedas alternativas, ou "altcoins", referem-se a ativos digitais além do bitcoin. Taxas de financiamento sustentadas acima de 10% em futuros perpétuos de bitcoin indicariam "excesso especulativo", sugerindo que o mercado cripto atingiu um topo local, disse a VanEck.

Em julho e setembro, Sigel, da VanEck, afirmou que espera que o bitcoin atinja até US$ 2,9 milhões por moeda até 2050 e o ether chegue a US$ 22.000 por token até 2030.

Fatores do mercado de 2025

Outros analistas veem eventos se desenrolando de forma semelhante. De acordo com Ryan Lee, analista chefe da Bitget Research, o preço do bitcoin pode cair 30% antes de retomar sua trajetória altista.

"Tendências de dados históricos mostram que o bitcoin ainda pode corrigir até 30% antes de atingir seu topo cíclico", disse o analista.

Isso se deve em parte ao fato de que os mercados dos Estados Unidos geralmente corrigem após as posses presidenciais. O presidente eleito Donald Trump assumirá o cargo em 20 de janeiro de 2025.

A VanEck também prevê que, em 2025, os EUA adotarão uma reserva estratégica de bitcoin e que os reguladores aprovarão mais fundos negociados em bolsa (ETFs) de cripto, acelerando a adoção institucional de criptoativos.

"Com a nova liderança da SEC, múltiplos novos ETPs de cripto spot serão aprovados. ETPs de Ethereum incluirão staking, enquanto tanto os ETPs de Ethereum quanto de bitcoin permitirão transações e resgates in-kind", disse a VanEck.

Em 12 de dezembro, o Sygnum Bank, um gestor de ativos focado em criptoativos, afirmou que a adoção institucional pode desencadear "choques de demanda" no próximo ano, fazendo com que o preço à vista do BTC dispare.

Enquanto isso, a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, disse que uma alocação de até 2% da carteira é "razoável" para investidores que desejam obter exposição ao bitcoin.

