Corretora Mt. Gox movimenta US$ 1 bilhão em bitcoin e acende alerta no mercado

A corretora Mt. Gox movimentou nesta semana mais de US$ 1 bilhão em unidades de bitcoin, marcando a maior transferência realizada pela exchange desde o final de janeiro deste ano. As ações da empresa têm sido monitoradas pelo mercado devido ao potencial impacto no preço da criptomoeda.

A Mt. Gox foi lançada em 2010 e chegou a ser a maior corretora de criptomoedas do mercado. Entretanto, em 2014, ela foi atingida por um ataque hacker e não conseguiu se recuperar, declarando falência. Desde então, investidores esperam uma compensação da exchange.

No momento da falência, a Mt. Gox processava 70% de todas as transferências mundiais de bitcoin, o que fez com que ela perdesse mais de 800 mil unidades da criptomoeda com a falência. Considerando o valor atual do ativo, a cifra ultrapassa os US$ 71 bilhões.

Na prática, porém, a corretora poderá pagar um valor menor para os investidores. Em julho de 2024, a Mt. Gox deu início ao processo de ressarcimento, mas ele tem sido mais lento que o esperado inicialmente pelo mercado. Atualmente, ela estima que a conclusão dos pagamentos ocorrerá até o final de outubro.

Inicialmente, a expectativa era que a Mt. Gox concluísse a transferência de mais de US$ 10 bilhões em bitcoin para os clientes até outubro de 2024, mas o processo acabou sendo postergado em um ano. Enquanto isso, movimentações dos ativos geram ondas de apreensão no mercado.

Investidores mais pessimistas acreditam que os clientes venderão as unidades da criptomoeda que receberem para realizar lucros após anos de espera e de intensa valorização do ativo. Nesse cenário, poderia haver um choque repentino de oferta sem crescimento da demanda, derrubando preços.

Apesar do temor entre investidores, especialistas acreditam que os efeitos dos pagamentos pela Mt. Gox poderão ser menores que o esperado, já que as transferências ocorrerão de forma gradual e muitos clientes podem optar por não vender os ativos. O mercado, porém, não parece estar disposto a correr esse risco.

A nova movimentação nesta semana, e de uma quantia expressiva de bitcoins, indica que os pagamentos podem acelerar em breve, potencialmente reforçando os temores entre investidores sobre os impactos desse movimento no preço da criptomoeda.

