Oportunidade ou hora de vender? Mercado de criptomoedas tem 'limpeza' com fortes quedas

O mercado de criptomoedas enfrenta uma queda expressiva nesta quinta-feira, 24, aprofundando um movimento iniciado na véspera. Ativos relevantes do setor devolvem parte dos fortes ganhos registrados em julho, enquanto o bitcoin segue estável. Entretanto, o cenário também pode criar uma oportunidade de compra.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o bitcoin acumula alta de 0,5% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 118.479. Já o ether tem alta de 1,8%, em US$ 3.643, enquanto o XRP cai 3,5%, em US$ 3,15. O mercado de criptomoedas como um todo registra desvalorização de 4,9% no mesmo período.

Lucas Josa, especialista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou durante o Morning Call Crypto desta quinta-feira que a forte queda das "altcoins", criptomoedas alternativas ao bitcoin, não surpreende e já era esperada. O movimento, avalia, é uma correção natural após a disparada de diversos ativos.

"A liquidação é uma forma de reduzir o grau de alavancagem do mercado, em especial nos preços futuros. É um mercado que tomou muita posição utilizando contratos futuros, ferramentas de alavancagem, e o mercado se posicionou muito em torno dessas altcoins, e aí com a alta fica caro manter essas posições. Como todo mundo está comprando no mesmo lugar, se o preço cai um pouco liquida muita gente e faz a limpeza no mercado", explica.

Josa avalia que há espaço para mais quedas no curto prazo. Ao mesmo tempo, o bitcoin segue mostrando a sua força, com pouca variação e alternando entre os US$ 117 mil e os US$ 119 mil nos últimos dias. "O bitcoin mostra forte estabilidade mesmo em meio à queda das outras criptomoedas", ressalta.

O especialista destaca que essa estabilidade pode afastar investidores no momento errado: "Nada acontecer no bitcoin pode fazer com que muita gente acabe perdendo a esperança não somente no bitcoin, mas também em outros ativos, achando que está se consolidando. A gente viu isso acontecer em outros momentos do mercado e logo em seguida o bitcoin rompeu e teve um forte movimento de alta".

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

"Eu imaginava que o ether e outras criptomoedas iriam chegar na faixa de preço em que estão agora apenas quando o bitcoin caísse para US$ 115 mil. Elas vieram muito mais rápido do que o bitcoin e já estão em uma fase que eu consideraria mais interessante para compra se o bitcoin estivesse em US$ 115 mil", comenta.

Para Josa, o momento atual "está interessante para comprar alguns ativos pensando em nível de correção e também no longo prazo, mas é preciso ter cuidado, em especial com a alavancagem".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok