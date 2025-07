XRP entra na lista dos 100 ativos mais valiosos do mundo após disparada e recorde

O XRP entrou pela primeira vez na lista dos 100 ativos mais valiosos do mundo. A criptomoeda é a terceira do setor a ingressar no ranking, que é dominado por ações de empresas e também congrega metais preciosos e ETFs. Com o novo ingressante, o segmento cripto também começa a ganhar espaço na lista.

Reunida pelo site CompaniesMarketCap, a lista leva em conta a capitalização de mercado dos ativos. No caso do XRP, ela está atualmente em US$ 191,8 bilhões, o que deixou a criptomoeda na posição número 89. No momento, ela é mais valiosa que empresas como a Uber, a Xiaomi, o Banco Real do Canadá, a Verizon e a Accenture.

A chegada do XRP na lista reflete uma valorização intensa da criptomoeda nos últimos meses, com destaque para um salto em julho. Apenas neste mês, o ativo registra alta de mais de 60%, surgindo como o grande destaque positivo do mercado cripto e cravando um novo preço recorde. Nos últimos 12 meses, a disparada foi de 453%.

A inclusão do XRP no ranking significa que, agora, três criptomoedas fazem parte da lista. O principal destaque é o bitcoin, que ocupa a sexta posição e conta com capitalização de mercado de US$ 2,35 trilhões. O ativo chegou a ocupar a quinta colocação, mas está na disputa pelo posto com a Amazon.

A segunda criptomoeda na lista é a Ethereum. Com capitalização de mercado atual de US$ 435 bilhões, o ativo ocupa a posição número 25. No início da semana, ele chegou a rondar os US$ 4 mil e conseguiu entrar na lista dos 20 ativos mais valiosos do mundo, mas perdeu espaço após registrar queda.

As três criptomoedas atualmente no ranking também são as três mais valiosas do mercado, de acordo com dados reunidos pelo CoinGecko. No momento, a quarta cripto mais valiosa do mundo é a stablecoin pareada ao dólar USDT. Com capitalização de US$ 139 bilhões, ela ainda está distante do top100. A última posição é da Thermo Fisher, que vale US$ 178 bilhões.

Disparada do XRP

Especialistas afirmam que a forte valorização do XRP nos últimos meses está diretamente associada ao início do novo governo do presidente Donald Trump. O líder dos Estados Unidos tem adotado uma série de medidas favoráveis ao mercado, incluindo uma troca no comando da SEC (Comissão de Valores Mobiliários) que enterrou de vez um processo contra o XRP.

Além disso, o governo também defende a aprovação acelerada de projetos de lei específicos para o mercado de criptomoedas. O primeiro, que regula as stablecoins, já foi sancionado. O XRP tem sido beneficiado pelo otimismo em torno das stablecoins devido à sua ligação com a RLUSD, a stablecoin da Ripple.

