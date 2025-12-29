Onde investir em 2026? BTG recomenda criptomoedas

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgou recentemente o relatório “Onde Investir em 2026”, em que revela quais são as criptomoedas que podem se destacar no próximo ano

Criptomoedas x empresas de tecnologia nos anos 2000

Os analistas da plataforma enxergam potencial positivo para os ativos digitais em 2026, traçando uma comparação do momento do setor com os investimentos em empresas de tecnologia no início dos anos 2000:

“As melhores oportunidades de investimento em tecnologia tendem a surgir justamente nos segmentos em que a base de usuários, receitas e atividade cresce mais rápido”, disseram os analistas da Mynt no relatório, disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

“A história recente dos mercados mostra que, em fases de inovação, quem direcionou parte do portfólio para esses setores, como aconteceu com empresas de tecnologia no início dos anos 2000, em geral foi mais bem remunerado no longo prazo. Em cripto, o raciocínio é parecido”, acrescentaram os analistas

No relatório, os analistas ainda revelam que “dados dos últimos anos mostram que cripto já vem se comportando como um setor de tecnologia em forte expansão”.

4 criptomoedas para investir em 2026

Para os analistas da Mynt, quatro criptomoedas devem se destacar em 2026: bitcoin, ether, Solana e Aave. Cada uma delas representa um setor dentro do mercado de criptoativos, como reserva digital para o bitcoin e DeFi para Aave.

Nesse sentido, o relatório disponível na íntegra no aplicativo da Mynt justifica a importância de investimentos diversificados entre variados setores e diz ter “alta convicção” nas criptomoedas citadas pela “combinação de fundamentos, papel no ecossistema e histórico de desenvolvimento”.

Para o bitcoin, por exemplo, os analistas da Mynt projetam gatilhos significativos de alta, como decisões mais claras de alocação em bitcoin por governos, uso crescente de bitcoin como garantia em empréstimos e uma percepção mais ampla da perda de poder de compra das moedas fiduciárias e a busca por ativos escassos e neutros.

Aave, por outro lado, poderá ter um maior uso por investidores que queiram tomar ou conceder crédito diretamente em blockchain, avançar como infraestrutura de crédito para fintechs e ampliar um programa de uso das receitas do protocolo para recompras de tokens.

Previsão para cripto em 2026

O documento apontou ainda que o mercado de criptoativos deve continuar em expansão em 2026, citando uma regulação mais clara, canais de acesso mais abrangentes, como bancos e corretoras, além de casos de uso consolidados como os principais fatores que devem colaborar para este cenário.

Apesar disso, os analistas da Mynt ressaltam que “mesmo com teses bem definidas, o mercado de criptoativos é dinâmico e sujeito a movimentos rápidos”. Por isso, eles recomendam as carteiras recomendadas e temáticas da Mynt para investidores que queiram se posicionar de forma prática, com seleção por especialistas e rebalanceamento automático.

Recentemente, as já disponíveis carteiras recomendadas da Mynt desenvolvidas para os perfis de investidor conservador, moderado e sofisticado ganharam novos pares, com o lançamento das carteiras temáticas de memecoins, DeFi, Treasury Companies, Layer-1s, e Ecossistema Ethereum.

