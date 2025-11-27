Mynt, do BTG, lança carteiras temáticas de memecoins, Treasury Companies e mais

Na última quarta-feira, 26, a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, anunciou o lançamento de cinco carteiras temáticas para investidores que querem se expor às mais variadas teses do mercado.

Nos últimos anos, teses como memecoins, Treasury Companies, ecossistema Ethereum, Layer-1s e DeFi ganharam destaque no mercado cripto. A intenção do lançamento da Mynt é facilitar a exposição de investidores, que antes tinham que desenvolver sua própria estratégia e balancear sua exposição se quisessem investir nessas narrativas. Agora, isso pode ser feito através do aplicativo da Mynt.

A plataforma argumenta em um comunicado de imprensa que oferece uma metodologia passiva desenvolvida por especialistas, cujo rebalanceamento automático ocorrerá trimestralmente com base no valor de mercado de cada ativo.

Razões por trás do lançamento

"O mercado de criptoativos está amadurecendo. Se no início a conversa girava quase exclusivamente em torno de “ter ou não ter Bitcoin”, hoje o investidor mais informado quer entender a que tese está exposto: infraestrutura de contratos inteligentes, finanças descentralizadas, ecossistemas específicos, adoção corporativa, memecoins etc", disse a Mynt em um relatório.

"Ao mesmo tempo, o número de ativos e narrativas cresceu de forma exponencial. Montar uma carteira por conta própria significa ter que escolher ativos, acompanhar mudanças de relevância ao longo do tempo e rebalancear posições com frequência, tudo isso sem perder de vista risco, liquidez e execução", acrescentou o documento.

"É nesse contexto que nascem as Carteiras Temáticas Mynt: soluções passivas que organizam a exposição a grandes teses do mercado de crypto, com regras transparentes e implementação automática dentro do app", conclui.

As novas carteiras temáticas

Agora, o aplicativo da Mynt contará com carteiras temáticas, além das carteiras recomendadas baseadas nos perfis de investimento conservador, moderado e sofisticado. São elas:

DeFi: dedicada à tese de investimento em criptoativos relacionados às finanças descentralizadas (DeFi)

Memecoins: dedicada à tese de investimento em criptomoedas meme e sua presença cultural

Treasury Companies: dedicada à tese de investimento em ativos que empresas listadas em bolsa desenvolveram estratégias de tesouraria

Ecossistema Ethereum: dedicada à tese de investimento em ativos ligados ao ecossistema Ethereum, atual segundo maior blockchain do mundo

Layer-1s: dedicada à tese de investimento em ativos relacionados à redes blockchain de primeira camada

"Nosso objetivo é facilitar o acesso a essas teses, mantendo a disciplina de portfólio e a infraestrutura de segurança de um banco de investimento. As carteiras temáticas foram pensadas para compor a estratégia de longo prazo de clientes com perfil para investir em cripto, e não como operações de curto prazo", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt.

