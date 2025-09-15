O sistema de pagamentos brasileiro está migrando para blockchain

O sistema financeiro brasileiro está evoluindo de forma profunda, e o blockchain está por trás de parte dessa transformação. Mesmo com o avanço do Pix, tecnologias como tokenização de ativos, stablecoins e infraestruturas baseadas em blockchain começam a se consolidar como peças-chave no futuro dos pagamentos, crédito e liquidação.

Para entender como essa revolução está acontecendo nos bastidores, Rodrigo Furiato, Vice-Presidente de Negócios da Núclea, participou da edição mais recente do podcast do Future of Money. Ele explica como a empresa já movimenta bilhões em ativos tokenizados, os próximos passos para tokenizar boletos e cartões de crédito, e por que o Brasil está se tornando referência no uso prático de blockchain.

Furiato também analisa o avanço das stablecoins de real, os desafios do Drex e o papel da Núclea na infraestrutura do sistema bancário. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

