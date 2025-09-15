Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

O sistema de pagamentos brasileiro está migrando para blockchain

Infraestruturas baseadas em blockchain estão se consolidando como peças-chave no futuro dos pagamentos, crédito e liquidação

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09h30.

Tudo sobreBlockchain
Saiba mais
yt thumbnail

O sistema financeiro brasileiro está evoluindo de forma profunda, e o blockchain está por trás de parte dessa transformação. Mesmo com o avanço do Pix, tecnologias como tokenização de ativos, stablecoins e infraestruturas baseadas em blockchain começam a se consolidar como peças-chave no futuro dos pagamentos, crédito e liquidação.

Para entender como essa revolução está acontecendo nos bastidores, Rodrigo Furiato, Vice-Presidente de Negócios da Núclea, participou da edição mais recente do podcast do Future of Money. Ele explica como a empresa já movimenta bilhões em ativos tokenizados, os próximos passos para tokenizar boletos e cartões de crédito, e por que o Brasil está se tornando referência no uso prático de blockchain.

Furiato também analisa o avanço das stablecoins de real, os desafios do Drex e o papel da Núclea na infraestrutura do sistema bancário. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BlockchainCriptoativosCriptomoedasFinançasTecnologia

Mais de Future of Money

Investimento em criptomoedas: descubra no que você está errando

Como a política monetária americana pode impulsionar o Ethereum?

Blockchain é chave para o Brasil seguir como referência em inovação financeira

Por que as stablecoins estão moldando o futuro das finanças no Brasil e em toda América Latina?

Mais na Exame

Economia

IBC-BR: prévia do PIB cai 0,50% em agosto, na terceira queda consecutiva

Inteligência Artificial

Micron garante US$ 3,6 bilhões do Japão para expandir produção de chips em Hiroshima

Negócios

Fundo japonês chega ao Brasil com US$ 50 milhões — e apetite por blockchain

Mundo

China e EUA retomam negociações em Madri nesta segunda-feira, 15