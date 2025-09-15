Bitcoin hoje: criptomoeda é cotada próximo de US$ 115 mil com "parte do otimismo já precificado"

Nesta segunda-feira, 15, o bitcoin é cotado próximo dos US$ 115 mil, sem variações significativas de preço nas últimas 24 horas. Investidores de criptomoedas aguardam por um corte na taxa de juros dos Estados Unidos esta semana, mas parte deste otimismo pode já estar precificada, segundo um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 114.756, com queda de 0,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de mais de 2%.

"Ao analisar o fluxo, é possível observar que a força compradora segue predominante no curto prazo, sugerindo a continuidade de alta até as próximas faixas de preços, dos US$ 120 mil e US$ 124.474. Se houver entrada de fluxo vendedor, os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 108.3 mil e US$ 105 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos iniciaram a semana com cautela, refletindo a ansiedade em relação aos próximos passos do Federal Reserve. O mercado já precificou integralmente um corte de juros de 0,25%, mas ainda há pouca convicção em relação a cortes mais agressivos neste momento. Ao mesmo tempo, fatores externos como o rebaixamento do rating da França, a firmeza do dólar frente ao iene e dados econômicos mistos na China, adicionam incertezas ao cenário. As commodities permanecem estáveis, com ouro e petróleo sem grandes variações", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O bitcoin manteve-se em torno de US$ 114.9 mil, apresentando um cenário de curto prazo neutro a levemente positivo. Parte relevante do otimismo já está precificado, como o corte de 0,25% esperado do Fed. Para que ocorra uma valorização mais expressiva, será necessário que o discurso do Federal Reserve traga sinais claros de cortes maiores ou que novos dados econômicos venham surpreendentemente fracos, reforçando a urgência por um afrouxamento monetário mais robusto. Na ausência desses gatilhos, o bitcoin tende a consolidar-se nesta faixa, possivelmente variando entre US$ 113 mil e US$ 117 mil", acrescentou.