Market Cap: comparando o valor de mercado das criptos para lucrar

Não há dúvida de que boa parte dos investidores entra no mercado cripto atraída pelo alto potencial de valorização dos ativos. Não é raro vermos preços de moedas multiplicarem por 10 ou 20 vezes em espaços curtos de tempo.

Assim, um erro grave - mas muito comum - é se deixar seduzir totalmente pelo preço. Um ativo digital só poderá ser considerado um bom investimento quando a resposta vier de uma análise detalhada de seus fundamentos, tecnologia, histórico, adoção e tantos outros fatores que podem influenciar seu desempenho e relevância no mercado.

No conjunto de indicadores que precisam ser considerados, existe uma métrica simples e muito valiosa que dá ao investidor uma noção interessante da popularidade e da demanda por um determinado ativo: o market cap ou capitalização de mercado.

Emprestado do mercado tradicional de ações, o índice também pode ser calculado em um contexto mais amplo, como o market cap de todo o mercado cripto ou de um setor em especial, como a capitalização de mercado do DeFi, do Metaverso, de segundas camadas, etc...

O que é capitalização de mercado

O market cap no mercado tradicional representa o valor total de todas as ações de uma empresa em circulação. O cálculo é obtido multiplicando o preço da ação no momento pelo número total de ações em circulação.

No criptomercado, de forma semelhante, a métrica resulta da multiplicação do preço unitário atual de uma determinada cripto pelo total de unidades em circulação. O market cap representa, então, o valor acumulado de todas as moedas em circulação de um ativo digital específico.

Um exemplo simples para ilustrar. Suponhamos que uma cripto esteja sendo negociada a US$ 10 e tenha uma oferta em circulação de 10 milhões de moedas. O valor do market cap seria US$ 10 x 10.000.000 unidades, resultando, portanto, em US$ 100 milhões.

Vamos colocar agora em perspectiva. Vejam a seguir como a capitalização de mercado traz uma visão muito melhor do valor de uma criptomoeda do que considerar simplesmente o seu preço.

Temos duas criptos, A e B.

Suponhamos que o preço de A seja US$ 100 e o de B seja U$ 4.

A tem um fornecimento total de 1.000 unidades e todas as unidades já estão em circulação. Já B tem 80.000 unidades em circulação de um fornecimento máximo de 100.000 unidades.

Agora, eu te pergunto: qual cripto tem market cap maior?

Sabemos que o market cap é o preço atual da cripto multiplicado pela oferta em circulação.

No caso de A, o market cap seria 1.000 x US$ 100 = US$ 100.000

No caso de B, o market cap seria 80.000 x US$ 4 = US$ 320.000

O cálculo acima mostra uma dinâmica que pode não ser percebida com facilidade por alguém que olha apenas para o preço.

Vemos que o ativo A é 25 vezes mais caro que o B, só que o valor da rede de B é maior quando comparado com A.

Claro que o market cap sozinho não faz verão, é apenas UM indicador entre tantos outros que devem ser considerados ao apurar se uma cripto vale a pena ou não. Porém, ele funciona como uma boa ferramenta de comparação entre ativos, oferecendo insights sobre tamanho, dominância de mercado, estabilidade e relevância.

Em geral, uma capitalização de mercado substancial indica um projeto mais estabelecido e consistente, enquanto uma capitalização de mercado menor, muitas vezes, envolve uma criptomoeda mais recente ou de menor impacto.

Classificação segundo o market cap

Veja a seguir como as criptos são classificadas no mercado usando o market cap como referência.

Large Caps ou Blue Chips: são criptomoedas com uma capitalização de mercado significativamente alta.

Estão posicionadas entre as 10 ou 20 principais no ranking de market cap (os rankings podem ser vistos em sites como CoinMarketCap e CoinGecko). Geralmente, ultrapassam bilhões de dólares.

São ativos já estabelecidos e reconhecidos, líderes de mercado como bitcoin (BTC) e ether (ETH).

Apresentam risco mais baixo.

Mid Caps: como o nome sugere, são as criptomoedas de capitalização de mercado intermediária.

Estão classificadas, em geral, entre a 20ª e a 100ª posição no ranking de market cap, indo de algumas centenas de milhões a alguns bilhões de dólares.

O grupo inclui criptos estabelecidas, projetos mais recentes e também aqueles que possam estar se destacando.

Oferecem um equilíbrio entre estabilidade e potencial de crescimento.

Small Caps: criptomoedas com capitalização de mercado relativamente baixa. Classificadas além da 100ª posição.

Geralmente mais voláteis e com menor reconhecimento no mercado. Podem representar projetos emergentes com alto potencial de crescimento.

Vantagens do indicador

O market cap é um indicador amplamente utilizado, mas, como tudo, tem seus prós e contras.

Além disso, tenha em mente que nem ele nem nenhuma outra métrica deve ser usada isoladamente.

Indicação de tamanho e relevância: O market cap nos dá uma visão do tamanho relativo de uma criptomoeda em comparação com outras. Isso pode ajudar os investidores a avaliar o peso e a importância de um determinado ativo no cenário geral. Criptomoedas com capitalizações de mercado mais altas tendem a receber mais atenção de investidores, desenvolvedores e mídia, o que pode impactar seu desempenho.

Liquidez: Geralmente, criptomoedas com maior capitalização de mercado têm maior liquidez. Isso significa que há mais participantes no mercado comprando e vendendo o ativo, o que pode facilitar a execução de negociações a preços desejados.

Indicação de Maturidade: Ativos digitais com capitalizações de mercado mais altas são frequentemente associadas a projetos mais estabelecidos e maduros. Isso pode indicar maior estabilidade.

Sentimento e confiança do investidor: A métrica pode refletir o sentimento coletivo e o nível de credibilidade do projeto entre a comunidade. Um market cap mais robusto indica que os investidores estão confiantes e acreditam na viabilidade de longo prazo do ativo.

Indicador de tendências de mercado: Passando do micro para o macro, o market cap total do mercado cripto, ou seja, a soma do market cap de todas as criptomoedas, ajuda a apontar tendências mais amplas. Tendências de alta muitas vezes estão associadas a um aumento na capitalização de mercado total, enquanto tendências de baixa podem coincidir com uma diminuição no market cap.

Pontos de atenção

O market cap também tem as suas limitações. Reforço, portanto, que depender exclusivamente dele para basear decisões de investimento pode levar a avaliações incompletas do verdadeiro valor e potencial de um ativo.

A capitalização de mercado não leva em conta aspectos fundamentais dos projetos como casos de uso, tecnologia, equipe de desenvolvimento e parcerias.

O indicador também não faz distinção entre criptos com base na qualidade. Duas criptos com a mesma capitalização de mercado podem ter níveis de desenvolvimento, adoção e potencial de sucesso a longo prazo diferentes.

Então, pesquise com profundidade antes de tirar qualquer conclusão e faça suas escolhas de forma consciente.

