Bitcoin ultrapassa US$ 71 mil e se aproxima de máxima histórica: o que está por vir?

Nesta quarta-feira, 5, o bitcoin e as principais criptomoedas em valor de mercado voltaram a subir. Movimentando cerca de US$ 93,4 bilhões nas últimas 24 horas, o setor apresenta otimismo e tem dominância de 53,1% pelo bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 70.767, com alta de 1,8% nas últimas 24 horas. No entanto, a maior criptomoeda em valor de mercado chegou a custar US$ 71.356 ainda na manhã desta quarta-feira, 5. O valor já é próximo de sua máxima histórica, em US$ 73.750 atingida em março deste ano.

Nova máxima para o bitcoin em breve?

"Com a divulgação de dados macroeconômicos norte-americanos cada vez mais favoráveis, o mercado de criptomoedas mantém sua tendência de alta.Notavelmente, na terça-feira, 4, os ETFs de BTC à vista registraram mais de US$ 880 milhões em entradas de capital, o maior volume desde 12 de março, período em que a criptomoeda atingiu sua máxima histórica”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Se essa tendência persistir, indicando um apetite ao risco crescente por parte dos investidores institucionais, é provável que vejamos uma nova máxima histórica do bitcoin ainda este mês", acrescentou o especialista à EXAME.

Fernando Pereira, analista da Bitget, também aposta em um forte movimento para o bitcoin, seja de alta ou baixa.

“A volatilidade realizada semanal do bitcoin está em níveis extremamente baixos (22%), em quem no passado, desencadearam uma movimentação muito forte no preço. Independente se será um movimento baixista ou altista, um movimento agressivo está próximo para o bitcoin e a consolidação está a poucos dias de acabar”, disse ele.

