O mercado de criptomoedas está diferente: é o fim da alta?

Tenho recebido muitas perguntas de investidores questionando se a altseason foi cancelada ou, mais crítico ainda, se estamos caminhando para um bear market.

É natural que surjam essas dúvidas quando o mercado está “andando de lado”: a indefinição deixa as pessoas ansiosas por um direcionamento. A criptoesfera fica chata e muita gente fica tentada a pular do barco.

Eu acredito fortemente na chegada de uma altseason e venho me preparando para isso, aumentando minha exposição a ativos digitais nesse período. É um momento em que muitos projetos sólidos estão descontados e podem, em breve, dar saltos de 20%, 30% até 100% ou mais.

De fato, no atual ciclo de alta, muitos aspectos diferem dos verões cripto anteriores e isso gera uma quebra de expectativa.

Mas, entendam, não é um mau sinal, pelo contrário. É um indicador de que o mercado está evoluindo — o que pode torná-lo ainda mais interessante.

Existem algumas razões principais para o ciclo não estar se desenvolvendo da maneira com que estamos acostumados.

Esse ciclo está diferente?

Para começar, nenhum ciclo é igual ao outro, obviamente, ainda que consigamos identificar padrões marcantes na trajetória.

O que precisamos entender sobre essa temporada 2024/2025 é que estamos diante de um cenário hoje moldado, de forma inédita, pela presença massiva de institucionais, desafios macroeconômicos diversos do que encontramos em bull markets anteriores, assim como algumas modificações no fluxo de capital.

Historicamente, em linhas gerais, os ciclos cripto se desenrolam em uma dinâmica marcada pelo halving do bitcoin, seguido de uma redução na oferta, o que desencadeia uma alta gradual.

Esse movimento ascendente, por sua vez, atrai investidores de varejo e gera um sentimento de FOMO, tanto entre esses investidores quanto entre os institucionais, impulsionando os preços até atingir um pico, seguido de uma correção.

Fatores que influenciam os ciclos de mercado: macroeconômicos, políticos, geopolíticos e regulatórios.

Institucionais se antecipam

Desta vez, as instituições se anteciparam aos investidores de varejo e estão forjando um ciclo de alta mais sustentado.

Atualmente, na contramão dos investidores de varejo — que estão desanimados e vendendo suas posições —, as grandes instituições seguem comprando criptomoedas, principalmente bitcoin e ethereum.

Por que isso acontece?

A aprovação dos ETFs à vista de bitcoin em janeiro de 2024 redefiniu as regras do jogo. Mesmo agora, durante a consolidação, existe um fluxo de entrada consistente nos ETFs por parte das instituições.

Esses produtos financeiros negociados em bolsa, por serem ofertados em ambiente regulado, facilitaram a entrada dos institucionais, que passaram a ter acesso a uma forma mais transparente, líquida e segura de investir em cripto. Assim, os ativos digitais podem ser integrados de maneira eficiente em suas estratégias de diversificação.

Para se ter uma ideia, dados das declarações enviadas por instituições à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) mostram que os grandes players triplicaram o volume de investimentos em ETFs de bitcoin à vista no quarto trimestre de 2024, saindo de US$ 12,4 bilhões no Q3 para US$ 38,7 bilhões no Q4.

Essa entrada consistente indica que eles veem valor de longo prazo nas criptomoedas, não só ganhos rápidos. Enquanto isso, o varejo se direcionou para especulações de alto risco, com uma alta demanda por memecoins, deixando projetos mais sólidos subvalorizados.

Já existem outros ETFs em esteira de aprovação, incluindo de ativos como Solana, XRP e Litecoin, por exemplo.

A questão da liquidez

Os bull markets anteriores aconteceram durante épocas em que havia muito dinheiro disponível no mercado, com os bancos centrais injetando recursos para movimentar a economia. Em 2021, por exemplo, os pacotes de estímulo de governos para amenizar os efeitos da Covid-19 foram um impulsionador vital do ciclo de alta.

Hoje, temos um panorama diferente, com juros altos e os bancos centrais reduzindo seus balanços, o que diminui a quantidade de dinheiro circulando. Ainda assim, uma eventual queda dos juros americanos pode mudar essa situação: taxas mais baixas facilitam o acesso ao crédito e aumentam a liquidez no mercado, criando condições mais favoráveis aos ativos de risco como os digitais.

Catalisadores que podem romper a consolidação

O aparente marasmo no mercado não é um sinal de fraqueza, mas de oportunidade. Os investidores mais preparados estão aproveitando para acumular.

Estamos, sim, passando por um período de grande incerteza global, com destaque para os desdobramentos da política tarifária de Donald Trump — que propõe taxar países como a China. Esse embate entre as duas maiores economias do mundo gera volatilidade nos fluxos de capital e afeta a confiança.

Essa semana, representantes dos EUA e China iniciaram conversas e, de acordo com a mídia internacional, existe uma sinalização mútua de abertura para o diálogo. A solução dessa disputa deve ter um efeito positivo no mercado.

Perspectivas de corte de juros nos EUA

Essa semana, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse que o BC americano pode fazer dois cortes na taxa básica de juros em 2025 — totalizando uma redução de 0,50 ponto percentual. Mesmo assim, ele deixou dúvidas no ar, acrescentando que muitos fatores ainda poderiam influenciar esse movimento.

Os cortes dos juros trazem liquidez ao mercado e uma nova onda de valorizações pode se seguir na criptoesfera. Vamos acompanhar. Historicamente, ciclos de corte de juros elevaram substancialmente o preço do bitcoin.

Aprovação de novos ETFs de cripto

Depois da empreitada bem-sucedida dos ETFs à vista de bitcoin e ether, outras criptomoedas estão no radar para ganhar seus próprios fundos negociados em bolsa nos EUA.

É o caso de XRP, cujos pedidos de ETF já estão nas mãos da SEC (Comissão de Valores Mobiliários americana), que tem até outubro para dar uma resposta.

Mas ainda existem outras solicitações de ETFs, para projetos como Solana, Litecoin e Hedera. Tem até memecoin atrás de um ETF para chamar de seu: a Dogecoin.

Segundo analistas da Bloomberg, podemos ver uma onda de aprovações ainda este ano, o que pode reacender a criptoesfera.

Fiquem de olho

1.Consolidações históricas precedem altas explosivas

O bitcoin se movimenta lateralmente há três meses e todos estamos à espera de uma definição.

Na última coluna, eu falei um pouco sobre como o mercado “de lado” pode ser bom para a sua carteira: leia aqui.

Na análise que faço lá, eu trago o gráfico abaixo — reproduzo aqui para que observem como esses momentos escondem oportunidades. Em 2024, a consolidação durou 9 meses antes de terminar em uma explosão no preço do bitcoin.

Eu recomendo que fiquem atentos, porque mercados consolidados tendem a surpreender com ralis abruptos quando os catalisadores chegam.

2. Expectativas estão baixas

Dado que o sentimento de mercado atual é neutro, com o Índice de Medo e Ganância orbitando os 50 pontos, qualquer notícia positiva poderá ter um impacto desproporcional.

É importante entender que os mercados subestimados são mais rentáveis para quem entra antes da onda.

Para você que está ansioso, minha recomendação é não se deixar levar pela emoção — não é hora de desistir. Sim, é verdade que essa fase do ciclo está exigindo mais resiliência, paciência e estratégia dos investidores. Mas os dados mostram que este é um bull market em construção e não um fim antecipado do ciclo.

As instituições estão acumulando e acredito em um alinhamento dos catalisadores macroeconômicos em breve, fazendo dessa consolidação atual uma base para uma nova pernada de alta. Além disso, as métricas que analiso toda semana não mostram sinal de esgotamento. Sendo assim, eu vou seguir acumulando. E você?

