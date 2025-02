B3 tem receita de R$ 65 milhões com contratos futuros de bitcoin em 1º ano de negociação

A B3 anunciou na última quinta-feira, 20, que teve uma receita de R$ 65 milhões em 2024 com a negociação de contratos de preços futuros de bitcoin entre investidores. O ano passado foi o primeiro com a disponibilidade desse produto na Bolsa de Valores, com mais da metade da receita reportada no último trimestre do ano.

De acordo com a empresa, o quarto trimestre de 2024 teve uma média diária de 206 mil contratos negociados, acumulando uma receita de R$ 42,8 milhões, a maior até o momento desde o lançamento desses produtos. A estreia ocorreu em abril do ano passado, após autorização da CVM.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

A estreia dos contratos futuros de bitcoin foi citada entre os destaques do segmento de derivativos da Bolsa de Valores em 2024. Entretanto, a receita gerada no ano passado ainda representa uma fração pequena da receita total da B3, reportada em R$ 2,7 bilhões no quarto trimestre.

O lançamento de futuros da criptomoeda foi atribuído pela B3 à demanda de investidores. À época do lançamento, Marcos Skistymas, diretor de Produtos Listados da B3, explicou que a decisão ocorreu em um "momento é muito propício para a negociação do bitcoin no mercado futuro".

"O mercado agora tem um instrumento apropriado para se proteger ou operar essa expectativa de variação de preço", destacou. O produto foi o primeiro derivativo ligado a uma criptomoeda lançado na Bolsa de Valores, e o executivo citou uma alta demanda antes do seu lançamento.

Com o bom desempenho desses contratos, a B3 já informou que pretende lançar novos produtos de futuros de criptomoedas ainda em 2025. De acordo com Gilson Finkelsztain, presidente da companhia, deverão ser lançadas opções de bitcoin e contratos futuros de Ethereum e Solana.

De acordo com Finkelsztain, a empresa tem buscado ampliar o seu leque de produtos na área de criptomoedas. André Milanez, diretor financeiro da B3, disse ainda que os lançamentos deverão ocorrer "até o final do ano", mas sem compartilhar uma data mais específica.

Nos últimos anos, a B3 tem intensificado as iniciativas envolvendo o mercado de criptomoedas. Um dos principais destaques de 2024 foi o lançamento dos primeiros ETFs (fundos negociados em bolsa) de Solana, os primeiros da América e se antecipando aos Estados Unidos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok