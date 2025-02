Mercado de criptomoedas não sai do lugar? Pode ser bom para a sua carteira

Mercado de criptomoedas lateralizado é igual a "água de salsicha", como eu costumo dizer. Fica monótono para os investidores, as dúvidas pipocam e muitos perdem o interesse.

O Índice de Medo e Ganância, métrica de sentimento, é um termômetro interessante dessa tendência. Nos últimos dias, ele vem apontando neutralidade, mas caminha na direção do “medo”. Isso significa que muita gente está desconfortável e inclinada a se desfazer de suas posições em cripto.

Parece um momento problemático, mas e se eu te contar que isso é bom para o seu portfólio?

Sim! Vamos entender, então, o que o investidor inteligente pode fazer nesse período de lateralização para se preparar para novas altas.

Entendendo a lateralização

Ela acontece quando os preços dos ativos se movem dentro de um intervalo relativamente estreito, sem apontar uma tendência clara. É uma espécie de estabilidade temporária do mercado, em que os investidores e analistas aguardam a definição de um novo padrão.

A lateralização resulta de uma combinação de fatores e, atualmente, está especialmente ligada ao contexto macroeconômico. A incerteza gerada pelas políticas tarifárias do governo Trump e a questão dos juros na economia americana são fatores que podem afetar a liquidez do mercado.

De qualquer forma, o histórico mostra que períodos laterais precedem movimentos explosivos.

Bitcoin: 2024 vs. 2025

No gráfico do bitcoin abaixo, o retângulo da esquerda ilustra um período de 9 meses de lateralização em 2024, seguido por uma explosão no preço da moeda.

Agora, ao olharmos para 2025, percebemos um panorama semelhante. Embora o cenário atual possa frustrar investidores excessivamente focados no curto prazo, o padrão observado no passado sugere que essa fase é parte natural do ciclo do mercado.

Se analisarmos os pontos assinalados no retângulo de 2024, notamos uma oscilação significativa entre medo e ganância.

De volta a 2025, a lateralização está se comportando de forma ainda mais estável se compararmos com o ano passado. Conseguimos identificar, mesmo nessa análise simples, que a tendência é alcançarmos um novo topo em breve.

Do final de janeiro até os primeiros dias de fevereiro deste ano, testemunhamos uma queda de cerca de 13% do bitcoin e, a partir dali, observamos menor volatilidade.

Nessa hora, é importante ajustarmos as nossas expectativas e, em vez de ceder ao medo, temos de encarar esse tipo de queda como uma promoção.

Na história do bitcoin, quando o ponteiro do Índice de Medo e Ganância apontou para medo, excelentes oportunidades de compra surgiram.

Por exemplo, se você tivesse comprado bitcoin “no medo” em 2020, teria surfado uma alta de mais de 1000% no ativo (gráfico a seguir).

Tem um ditado no mercado que diz: “Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos” — e os canhões estão soando.

Ir às compras é uma das atitudes que você pode tomar nesse momento. Mas não só isso.

O período também oferece aos investidores a chance de repensar e fortalecer a estrutura de suas carteiras. É uma fase que pode ser usada para ajustes, preparando o terreno para a retomada da alta.

O que fazer?

Rebalanceamento da carteira

Em momentos de lateralização, as oscilações diárias são mais suaves e você ganha tranquilidade para reavaliar a distribuição dos ativos.

O rebalanceamento permite ajustar as alocações de acordo com o seu perfil de risco e objetivos de longo prazo, corrigindo desvios que possam ter acontecido em momentos de alta volatilidade. É uma oportunidade de realocar recursos para ativos com maior potencial de retorno ou maior resiliência na complexidade.

Diversificação dos riscos

Essa é uma boa oportunidade para reduzir riscos através da diversificação. Ajustar a exposição a ativos que se comportam de maneira diferente em cenários variados pode tornar a carteira mais resiliente.

Avaliar oportunidades

Neste momento, existem muitas criptomoedas descontadas e você pode aproveitar para aumentar posições em ativos mais sólidos. É tempo também de se dedicar mais ao estudo dos projetos, das tecnologias e narrativas, refinando o olhar para multiplicar os seus ganhos.

O mercado lateralizado está longe de ser um período de inação. Na verdade, é uma janela de oportunidade para otimizar o seu portfólio.

A gestão ativa durante esses intervalos não significa necessariamente realizar grandes mudanças, mas ajustes mais precisos e estratégicos que podem fazer bastante diferença no desempenho futuro da carteira.

É um período que recompensa a paciência, a disciplina e a análise, permitindo que o investidor se posicione de forma mais inteligente. Aproveite!

