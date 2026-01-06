O mercado de criptomoedas atingiu a maturidade: e agora?

Por Thales de Freitas*

O mercado de criptomoedas entrou em uma nova fase em 2025. A diferença entre o sistema financeiro tradicional e o mercado de criptomoedas foi reduzida e os dois mundos agora estão interligados. Grandes players que antes não viam valor no setor passaram a oferecer ativamente produtos e ativos relacionados a criptomoedas para ganhar exposição e ajudar seus clientes a diversificar seus portfólios de investimentos.

As instituições financeiras tradicionais estão gradualmente experimentando com a emissão de tokens — tanto stablecoins quanto tokens de depósito — para ganhar eficiência e permanecer na vanguarda de um mercado em evolução.

As estruturas regulatórias, incluindo a Lei Genius nos EUA e a MiCA na União Europeia, tornaram-se um desenvolvimento crítico, pois simultaneamente concedem legitimidade às instituições que entram no espaço cripto e estabelecem restrições e requisitos de conformidade necessários para bancos e investidores institucionais.

Este volume substancial de novos clientes institucionais de criptomoedas remodelou fundamentalmente o panorama dos ativos do mercado, o que se tornou particularmente evidente na ampla adoção das stablecoins. A sua capacidade de reduzir a dependência de intermediários, possibilitando ao mesmo tempo liquidação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e transferências transfronteiriças eficientes — capacidades que os bancos tradicionais têm dificuldade em oferecer — explica por que razão os bancos estão a abraçar os benefícios das novas moedas.

Sendo um país com histórico comprovado de liderança em novas funcionalidades no sistema financeiro, o Brasil não ficou imune a essa tendência. O papel cada vez mais importante de indivíduos e instituições de alto patrimônio líquido no mercado de criptomoedas, combinado com o surgimento das stablecoins (responsáveis por impressionantes 90% das transações com criptomoedas no país), consolidou o Brasil como um dos cinco maiores mercados do mundo, de acordo com a Chainalysis.

Os dados mostram que, para o tipo de clientes que mudaram o cenário das criptomoedas, as stablecoins não são apenas uma opção periférica; elas se tornaram uma necessidade estratégica crucial. Sua importância é impulsionada pelo potencial de melhorar fundamentalmente a eficiência, criar novas fontes de receita e posicionar as instituições financeiras tradicionais para competir na economia digital em rápida evolução.

Os investidores institucionais estão aumentando as alocações em criptomoedas até o final do ano, de acordo com o Relatório Future Finance 2025 do Sygnum Bank. E embora a pesquisa preveja que o impulso diminuirá um pouco em 2026, após o grande impacto do final do ano, 61% dos entrevistados planejam aumentar os investimentos em ativos digitais, com 38% visando adições no quarto trimestre.

Esse aumento das stablecoins e dos novos ativos cripto disponíveis por meio delas sinaliza um novo caminho para os investidores brasileiros, que historicamente buscam uma proteção em moeda forte para diversificar e proteger seus ativos contra as flutuações da moeda local.

As stablecoins, particularmente aquelas atreladas ao dólar americano, oferecem uma solução digital altamente eficiente para essa demanda tradicional, já que um dos objetivos da regulamentação sobre elas foi sua concepção para proteger e fortalecer o papel global do dólar americano como moeda de reserva mundial na era digital.

A Lei Genius exige que as stablecoins sejam 100% lastreadas em dólares americanos e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, garantindo estabilidade e confiança.

A que se deve isso? Nas últimas décadas, a percentagem de títulos do Tesouro dos EUA detidos por estrangeiros continuou a diminuir, passando de 49,3% em 2014 para 30,2% em 2024. O tamanho atual do mercado de stablecoins atreladas ao dólar americano, aproximadamente US$ 290 bilhões, representa no máximo 3,3% das participações estrangeiras em títulos do Tesouro, mas é responsável por significativos 73,2% das letras oficiais estrangeiras.

Esses dados sugerem que as stablecoins estão atuando como um mecanismo poderoso para reintroduzir investidores estrangeiros no mercado, e os investidores brasileiros devem capitalizar essa tendência, obtendo melhores possibilidades para gerir seu portfólio de maneira mais eficiente e acessível.

Como em qualquer grande mudança estrutural, esse novo caminho não está isento de obstáculos estruturais esperados. A regulamentação nos EUA e na União Europeia tem sido crucial para a expansão e essas estruturas devem inspirar e servir de exemplo para outros vibrantes e relevantes mercados de criptomoedas em todo o mundo, a fim de avançar no debate normativo e facilitar uma demanda crescente por parte dos investidores institucionais.

Nesse sentido, o Brasil deu passos significativos. O Banco Central permitiu que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) operassem no mercado de câmbio, incluindo a capacidade de registrar transações com stablecoins como operações de câmbio.

Para os brasileiros, que estão sempre no topo dos pagamentos internacionais, isso é uma grande mudança, já que o uso de stablecoins para esses fins atende às suas necessidades. Os dados dos usuários da Crypto.com reforçam essa tendência e destacam o Brasil como um dos primeiros pioneiros: enquanto em outros mercados os usuários recarregam cartões com uma ampla variedade de criptomoedas, no Brasil cerca de 90% das recargas são feitas com stablecoins. Isso ilustra claramente como esses ativos já estão sendo usados para pagamentos diários.

Outro risco significativo vem da intensa concorrência no mercado. Com mais emissores competindo por liquidez e volumes, as disputas de distribuição provavelmente se intensificarão. Os emissores vão querer disponibilizar suas stablecoins em várias cadeias e em várias plataformas de criptomoedas e TradFi, formando parcerias com infraestruturas de pagamento e DeFi.

Uma regulamentação com um objetivo claro, como é o caso do Brasil, só vai contribuir para isso: os VASPs estão em uma situação perfeita para competir mais diretamente com as corretoras de câmbio tradicionais e os bancos na prestação de serviços de câmbio, acelerando a adoção da stablecoin como um novo padrão global para pagamentos e serviços bancários on-chain ao mesmo tempo.

No entanto, na medida que mais emissores disputam uma fatia do bolo, aumenta o potencial de instabilidade sistêmica. Assim como os depósitos bancários não segurados ou os fundos do mercado monetário em crises passadas, os operadores de stablecoins são suscetíveis a saques em momentos de pânico. Se os detentores perderem a confiança, eles resgatarão seus tokens, forçando os emissores a liquidar seus ativos de reserva em grande escala, o que pode causar instabilidade.

O mercado de criptomoedas deu passos enormes em direção a um amadurecimento antes considerado muito distante. A adoção das stablecoins liderou esse processo, mas agora ele enfrenta um território novo e desconhecido, onde a capacidade de distribuição e de compliance se tornam fatores determinantes para o sucesso. Uma estrutura regulatória robusta no lado normativo e serviços seguros e regulamentados pelo governo federal de custódia e staking para investidores institucionais definirão o sucesso desse mercado em ascensão em 2026.

*Thales de Freitas é General Manager de Crypto.com no Brasil.

