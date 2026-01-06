5 criptomoedas que podem disparar em janeiro, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas começa 2026 ainda se recuperando de um ano de volatilidade intensa, com os preços enfrentando uma verdadeira montanha-russa durante o segundo semestre de 2025. Em um cenário de incerteza, especialistas ainda apontam ativos que podem se destacar no setor no primeiro mês do novo ano.

André Sprone, líder de Growth Strategy da MEXC para a América Latina, explica que "com o mercado entrando em 2026 após um ano de forte volatilidade, o investidor hoje olha menos para promessas de “ganhos rápidos” e mais para ativos com liquidez, tese clara e uso real. Nesse contexto, algumas criptos seguem no radar como referências importantes para janeiro".

Bitcoin

Sprone afirma que o bitcoin segue sendo um dos ativos com mais potencial de alta no mercado de criptomoedas. Apesar de ter devolvido quase todos os ganhos registrados em 2025, a moeda digital continua dominando o setor e ainda mostra capacidade de atrair investidores e se recuperar.

"O bitcoin continua sendo o principal termômetro do mercado cripto. Hoje, o movimento de preços é fortemente influenciado por fluxo em ETFs e por expectativas em relação a juros e dólar. Para o investidor, ele segue cumprindo o papel de ativo central, usado como diversificação e potencial reserva de valor de longo prazo, mesmo em um cenário de maior incerteza macroeconômica", comenta.

Ethereum

O ether também é apontado como uma criptomoeda que merece atenção no primeiro mês de 2026. A equipe de pesquisa da Coinext, liderada por Taiamã Demaman, aponta que o ativo ainda enfrenta patamares de resistência de preço e um enfraquecimento da demanda no mercado, mas também apresenta sinais positivos.

"No dia 3 de dezembro, foi implementada na rede Ethereum a atualização Fusaka. A novidade melhorou significativamente a forma de distribuição de dados entre os nós, aumentando de maneira expressiva a capacidade da blockchain e reduzindo os custos de transação", pontuam.

Para os analistas, "Ea adoção do Ethereum por grandes instituições como BlackRock, Fidelity e JPMorgan para a emissão de ativos tokenizados reforçou o papel da rede como principal infraestrutura para a tokenização financeira global". Com isso, o cenário está cada vez mais favorável para novas altas.

Solana

Guilheme Fais, head de Finanças da NovaDAX, aponta a Solana como uma criptomoeda com potencial nas primeiras semanas do ano. O motivo, explica, é a liquidez significativa em torno do ativo e os sinais já comprovados da capacidade de recuperação e crescimento tanto do seu ecossistema quanto do ativo em si.

"A Solana mantém alto volume de negociação, forte presença em DeFi, NFTs e aplicações Web3. Apesar de sua alta volatilidade, apresenta um histórico consistente de recuperações muito fortes após quedas acentuadas, o que atrai traders e investidores de médio e longo prazo", comenta.

XRP

Já a equipe da Coinext aponta o XRP como uma criptomoeda importante em janeiro. Recentemente, o ativo tem sido beneficiado pelas expectativas em torno de um "movimento estratégico que visa transformar radicalmente a função do XRP no mercado financeiro institucional", com atualizações na sua rede blockchain.

A novidade seria um "sistema nativo de empréstimos diretamente no protocolo, um diferencial relevante frente às soluções tradicionais de DeFi baseadas em contratos inteligentes ou plataformas terceirizadas. Essa funcionalidade permitirá que instituições emprestem, bloqueiem, utilizem e reembolsem XRP diretamente em blockchain".

"Mais do que uma simples evolução técnica, essa iniciativa reposiciona o XRP como uma infraestrutura financeira de alto nível, com potencial para ser utilizado em operações de tesouraria, crédito e gestão de liquidez institucional. Trata-se de um salto estratégico que pode consolidar o papel da Ripple na interseção entre criptoativos e finanças tradicionais", impulsionando a criptomoeda no curto prazo.

Chainlink

Para Fais, da NovaDAX, a Chainlink é uma criptomoeda que merece a atenção de investidores no início de 2026. Ele aponta que o projeto é uma "infraestrutura crítica do mercado cripto" e tem apresentado um "interesse institucional crescente", dois fatores positivos para o futuro do preço do token.

"A Chainlink é essencial para o funcionamento de contratos inteligentes, fornecendo oráculos descentralizados. A acumulação por grandes investidores indica expectativa de valorização futura. Seu papel estrutural no ecossistema cripto fortalece o potencial de crescimento até 2026", ressalta.

