O futuro da música: como o blockchain está transformando o setor

Por Yan Martins*

O uso da tecnologia blockchain já deixou de ser utilizado apenas no ramo das moedas digitais. Um dos setores que já utilizam essa tecnologia é o setor da música, que de acordo com dados do relatório da Pró-Música (Produtores Fonográficos Associados) e do IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), houve um aumento de 13,4% do crescimento do mercado, em relação ao no passado, chegando a um total de R$2,9 bilhões de faturamento.

Com objetivo de trazer controle sobre produtos musicais, com músicas ou composições vinculadas a um token rastreável e intransferível, o blockchain ganha destaque por trazer transparência e melhor gerenciamento de direitos autorais para profissionais da indústria musical. É uma ferramenta que pode ser utilizada em produtos como por exemplo: streaming, NFTs (tokens não fungíveis) e tokens de música.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Com isso, os artistas ganham em autonomia na administração de suas carreiras, trazendo transparência, gerenciamento de direitos autorais, proteção e valorização dos trabalhos produzidos, seja ele independente ou não.

O uso do blockchain no setor musical fortalece a imutabilidade e garante uma segurança jurídica para a indústria, a tecnologia vai permitir que os artistas tenham a garantia e a validade do seu trabalho, comprovando legalmente e tecnologicamente que o artista é dono daquela canção ou obra.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Royalties em blockchain

Outro benefício para o mercado musical é o uso dos royalties por meio do blockchain. Além dos benefícios já citados, os artistas também poderiam se beneficiar de um sistema para garantir o pagamento das remunerações em tempo real. Isso garantiria uma confiabilidade maior em relação a toda a estrutura que envolve o ecossistema da música.

O blockchain pode ser usada nos contratos, informações, agendas, pagamentos, tudo que envolve a carreira musical do artista. Essa tecnologia é uma revolução da Web3 que está cada dia mais inserida em universos que antes era inimaginável estar, é uma mudança muito grande para a indústria musical no geral.

*Yan Martins é CEO da Hathor Labs.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok