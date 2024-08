Casos de uso de blockchain e NFTs dinâmicos são tema de treinamento gratuito com especialista

Solange Gueiros, grande especialista em blockchain e um nome reconhecido no setor, irá promover um “bootcamp” gratuito para “interessados e curiosos” sobre a tecnologia por trás do bitcoin e de uma indústria de trilhões de dólares.

Realizado entre os dias 3 e 5 de setembro com o apoio e organização do evento NFT Brasil, o treinamento será online e gratuito com Solange, que é especialista, produtora e professora. Serão três horas por dia, das 19h às 22h, com uma série de palestras sobre a tecnologia blockchain.

Confira a programação completa:

• Dia 1 (3 de setembro):

- “Criando seu primeiro NFT”;

- “Estratégias de armazenamento de imagens e metadados de NFTs”;

- “Casos de uso de NFTs”.

• Dia 2 (4 de setembro):

- “NFTs dinâmicos”;

- “Games utilizando NFTs”.

• Dia 3 (5 de setembro):

- “NFTs sem limites: interoperabilidade”;

- “NFTs Cross Chain”.

Hackathon

Além disso, haverá também um desafio de hackathon no dia 12 de setembro no evento NFT Brasil. Os times poderão desenvolver soluções inovadoras com o suporte de mentores e apresenta-las na data, que corresponde ao primeiro dia do evento, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo.

O Bootcamp e o Hackathon com Solange Gueiros são partes integrantes da preparação para o NFT Brasil, que ocorrerá nos dias 12 a 13 de setembro de 2024, no Pavilhão da Bienal, Parque Ibirapuera, em São Paulo.

A segunda edição do evento promete reunir os principais nomes nacionais e internacionais do mercado de novas tecnologias para debater temas relacionados às últimas tendências tecnológicas, metaverso, blockchain, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, DeFi, games, além de hackathons, palestras e criptoarte.

