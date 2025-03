O Brasil está à frente do resto do mundo no setor cripto?

A América Latina está se tornando um centro global de inovação no mercado cripto, e a crescente adoção de criptomoedas na região reflete a importância desse movimento. Como o Brasil e outros países latinoamericanos estão se posicionando nesse cenário em rápida evolução?

Para responder a essas e outras questões, Aaron Stanley, criador do Brazil Crypto Report, um dos principais portais de informações sobre criptoativos no Brasil e na América Latina, esteve na edição mais recente do podcast Future of Money.

Ele compartilhou sua visão sobre o futuro do mercado cripto na região, as oportunidades e os desafios da adoção de ativos digitais, e como a evolução do Drex e as novas tecnologias podem impactar o mercado. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

