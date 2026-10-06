Quem tem inteligência emocional usa a IA de outro jeito; veja 4 comportamentos que se destacam

Duas pessoas com acesso à mesma ferramenta de inteligência artificial podem obter resultados muito diferentes. A distância nem sempre está no conhecimento técnico. Em muitos casos, aparece na maneira como o profissional lida com a tecnologia, com o próprio trabalho e com os colegas.

Esse conjunto de atitudes se aproxima do conceito de inteligência emocional, popularizado pelo psicólogo Daniel Goleman. Ele reúne autoconsciência, autocontrole, empatia e habilidades sociais, ou seja, a capacidade de reconhecer emoções, regular reações e entender o ponto de vista dos outros.

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O fator humano pesa na adoção da tecnologia

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, mostra que empregadores seguem apontando o pensamento analítico como a competência mais importante. Resiliência, flexibilidade, agilidade, liderança, influência social, motivação e autoconsciência também aparecem entre as habilidades mais citadas.

O dado indica que competências comportamentais ganham espaço ao lado das técnicas, inclusive em funções que usam IA todos os dias. A seguir, quatro comportamentos que ajudam a ilustrar esse ponto.

Os 4 comportamentos que fazem diferença

1. Percebem como a IA influencia suas decisões

Profissionais com autoconsciência notam quando estão aceitando uma resposta apenas por pressa ou cansaço. Um exemplo é o analista que, antes de enviar um resumo gerado por IA, pergunta a si mesmo se confiaria no texto da mesma forma caso ele tivesse sido escrito por um colega novato.

2. Mantêm o autocontrole diante de respostas imperfeitas

Resultados fracos são comuns, principalmente quando o pedido é vago. Quem tem autocontrole emocional não abandona a ferramenta nem aceita a primeira resposta. Em vez disso, ajusta o comando, informa contexto, público e objetivo, e testa novas versões.

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3. Usam empatia para adaptar o resultado às pessoas

Textos gerados por IA costumam ser genéricos. Profissionais com empatia revisam o material pensando em quem vai recebê-lo. Ao preparar um e-mail para um cliente insatisfeito, por exemplo, pedem uma versão mais cuidadosa e ajustam o tom, em vez de enviar o rascunho padrão.

4. Preservam o senso crítico e a responsabilidade

Sistemas de IA generativa podem produzir respostas convincentes, mas incorretas, fenômeno conhecido como alucinação. Quem tem maturidade emocional confere números, fontes e nomes antes de usar o conteúdo e evita inserir dados sensíveis de clientes ou da empresa em ferramentas sem autorização.

Como esses comportamentos aparecem na rotina

Na prática, os quatro comportamentos se resumem a revisar com atenção, insistir com método, considerar quem vai ler o material e assumir a responsabilidade pelo resultado final. Nenhum deles exige conhecimento avançado de programação, e todos podem ser desenvolvidos com o uso frequente da ferramenta.

Para o profissional, isso significa que o domínio técnico e a capacidade de usar a tecnologia com critério caminham juntos.

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