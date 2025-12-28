O ano em que a IA redefiniu cripto e o futuro do dinheiro

Por Vivien Lin*

Ao encerrarmos 2025, fica claro que este ano será lembrado como um ponto de virada, não apenas para o setor cripto, mas para o próprio futuro do dinheiro. A indústria passou da fase de experimentação para a de integração. Presenciamos um ecossistema onde inteligência artificial, infraestrutura blockchain e utilidade real convergiram de formas que hoje parecem inevitáveis, mas que, no momento, foram verdadeiramente transformadoras. Isso se refletiu diretamente em nossa base de usuários, que cresceu 100% ano após ano.

Se 2021 foi o ano da descoberta pelo varejo, 2022 o ano das lições difíceis, 2023 o ano da reconstrução e 2024 o ano da retomada, então 2025 foi o ano em que o cripto amadureceu. O que mais se destacou não foram ciclos de preço ou novas narrativas, mas sim a mudança na forma como os usuários interagem com a tecnologia. A IA deixou de ser um “buzzword” e tornou-se a espinha dorsal. Cripto deixou de parecer especulativo e passou a se comportar como um sistema projetado para escala, acesso e resiliência.

A IA tornou-se a linguagem comum que conecta traders, protocolos, instituições e mercados tradicionais. De repente, o futuro das exchanges começou a se parecer com super aplicativos financeiros, unificando execução, pesquisa, educação e gestão de risco. O cripto se aproximou da ideia de um sistema operacional financeiro inteligente.

Ao mesmo tempo, 2025 marcou uma mudança clara: da especulação para uma economia mais diversa, baseada em ativos do mundo real tokenizados (RWAs) e instrumentos estáveis.

Os usuários passaram a priorizar estabilidade e utilidade, em vez de perseguir apenas altos rendimentos. A capitalização total de stablecoins tornou-se um dos indicadores mais relevantes da saúde do DeFi, pois reflete algo que tokens nativos não conseguem: confiança real expressa em poder de compra real.

A mensagem foi clara: o capital institucional flui para sistemas que resolvem problemas reais. E a infraestrutura evolui onde os usuários escolhem colocar sua confiança e suas transações.

Desafios enfrentados pelo setor tornaram a segurança um pilar determinante dessa fase de maturidade. No entanto, a BingX sempre colocou segurança no centro: nosso Shield Fund de US$ 150 milhões existe para proteger usuários, com cobertura comprovada por prova de reservas, além das certificações ISO 27001 e PCI DSS conquistadas este ano.

Esses marcos não foram apenas uma lista de requisitos a cumprir, eles representaram uma indústria finalmente abraçando a responsabilidade que acompanha a escala. À medida que o cripto se torna parte do sistema financeiro mainstream, confiança deixa de ser opcional; ela se torna a base de tudo.

Ao olhar para 2026, acredito que o cripto continuará evoluindo de produtos para ecossistemas. As exchanges aprofundarão seu papel como portais inteligentes para o futuro das finanças. A IA deixará de apenas auxiliar operações e passará a orquestrar jornadas financeiras personalizadas.

As máquinas não substituirão humanos; nós seremos os curadores dos sistemas que nos ajudam a tomar melhores decisões. A diferença entre o que os humanos fazem melhor e o que a IA faz melhor ficará mais clara, e mais valiosa.

O último ano nos lembrou que toda inovação começa com incerteza. Mas quando a tecnologia empodera, em vez de sobrecarregar, indústrias inteiras mudam.

2025 provou que o futuro do dinheiro não é apenas digital. É inteligente, resiliente, global e profundamente humano. E, de muitas formas, estamos apenas começando.

*Vivien Lin é Chief Product Officer da BingX.

