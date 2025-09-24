Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Número de milionários e bilionários de cripto bate recorde após disparada do setor

Levantamento aponta que grupo de investidores com fortunas em criptomoedas cresceu recentemente, atingindo nova máxima

Criptomoedas: milionários e bilionário do setor voltam a crescer (Reprodução/Reprodução)

Criptomoedas: milionários e bilionário do setor voltam a crescer (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09h45.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O número de milionários e bilionários de criptomoedas bateu um novo recorde. É o que aponta um levantamento recente realizado pela consultoria Henley & Partners, que revelou um crescimento de 40% e 29%, respectivamente, dos dois grupos na comparação com o ano passado.

Dados reunidos pela empresa até o dia 30 de junho apontam que o mercado conta atualmente com 241,7 mil investidores que contam com mais de US$ 1 milhão em unidades de criptomoedas. Já o número de investidores com ao menos US$ 1 bilhão em investimentos subiu para 36.

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Para a consultoria, "este crescimento significativo coincide com um ano decisivo para a adoção institucional, destacado pelas primeiras criptomoedas lançadas por um presidente [Donald Trump] e uma primeira-dama [Melania Trump] dos Estados Unidos em exercício".

O levantamento pontua que boa parte desse crescimento no número de magnatas do mundo cripto ocorreu devido à forte valorização do bitcoin. O número de milionários que contam com mais de US$ 1 milhão em unidades do ativo cresceu 70% nos últimos 12 meses, chegando a 145,1 mil.

Já os "centimilionários", que contam com mais de US$ 100 milhões em unidades de bitcoin, e os bilionários da criptomoeda tiveram uma expansão de 63% e 55%, respectivamente. Os crescimentos estão em linha com a própria alta do bitcoin, que valorizou 78% em 2024.

Os números sugerem ainda que o número de milionários e bilionários do mercado de criptomoedas pode ter crescido ainda mais e superado o atual recorde, já que o bitcoin e o ether bateram recordes nos meses posteriores a junho e o mercado teve uma forte valorização.

Entretanto, ainda faltam dados concretos para confirmar a hipótese. A Henley & Partners destacou ainda que a distribuição desses magnatas indica um alcance global das criptomoedas, sem uma concentração em determinados países, reforçando o caráter internacional do setor.

A empresa avalia que o sucesso das criptomoedas reflete uma percepção crescente no mercado em torno das vantagens dessa classe de ativos, com destaque para a facilidade de transferência, armazenamento e gestão. Essas características devem atrair cada vez mais os mais ricos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Projeto de criptomoedas ligado à família Trump vai lançar app e cartão próprios

Roberto Campos Neto diz que bancos centrais tentam ‘exilar’ cripto e defende tokenização

Morgan Stanley quer liberar negociação de criptomoedas até 2026: 'Ponta do iceberg'

Ministério da Agricultura vai usar blockchain no monitoramento de produtores rurais

Mais na Exame

Mundo

Primeiro-ministro do Japão sinaliza possível reconhecimento do Estado palestino em discurso na ONU

ESG

O que são 'cidades-esponja', criadas pelo arquiteto chinês que morreu em queda de avião no Pantanal

Esporte

Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense e diz que 'as redes sociais acabaram com o futebol'

Negócios

Amigos da periferia foram estudar nos EUA e hoje faturam R$ 60 milhões ensinando inglês no WhatsApp