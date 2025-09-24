Número de milionários e bilionários de cripto bate recorde após disparada do setor

Criptomoedas: milionários e bilionário do setor voltam a crescer (Reprodução/Reprodução)
Editor do Future of Money
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09h45.
O número de milionários e bilionários de criptomoedas bateu um novo recorde. É o que aponta um levantamento recente realizado pela consultoria Henley & Partners, que revelou um crescimento de 40% e 29%, respectivamente, dos dois grupos na comparação com o ano passado.
Dados reunidos pela empresa até o dia 30 de junho apontam que o mercado conta atualmente com 241,7 mil investidores que contam com mais de US$ 1 milhão em unidades de criptomoedas. Já o número de investidores com ao menos US$ 1 bilhão em investimentos subiu para 36.
Para a consultoria, "este crescimento significativo coincide com um ano decisivo para a adoção institucional, destacado pelas primeiras criptomoedas lançadas por um presidente [Donald Trump] e uma primeira-dama [Melania Trump] dos Estados Unidos em exercício".
O levantamento pontua que boa parte desse crescimento no número de magnatas do mundo cripto ocorreu devido à forte valorização do bitcoin. O número de milionários que contam com mais de US$ 1 milhão em unidades do ativo cresceu 70% nos últimos 12 meses, chegando a 145,1 mil.
Já os "centimilionários", que contam com mais de US$ 100 milhões em unidades de bitcoin, e os bilionários da criptomoeda tiveram uma expansão de 63% e 55%, respectivamente. Os crescimentos estão em linha com a própria alta do bitcoin, que valorizou 78% em 2024.
Os números sugerem ainda que o número de milionários e bilionários do mercado de criptomoedas pode ter crescido ainda mais e superado o atual recorde, já que o bitcoin e o ether bateram recordes nos meses posteriores a junho e o mercado teve uma forte valorização.
Entretanto, ainda faltam dados concretos para confirmar a hipótese. A Henley & Partners destacou ainda que a distribuição desses magnatas indica um alcance global das criptomoedas, sem uma concentração em determinados países, reforçando o caráter internacional do setor.
A empresa avalia que o sucesso das criptomoedas reflete uma percepção crescente no mercado em torno das vantagens dessa classe de ativos, com destaque para a facilidade de transferência, armazenamento e gestão. Essas características devem atrair cada vez mais os mais ricos.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok