Número de milionários e bilionários de cripto bate recorde após disparada do setor

O número de milionários e bilionários de criptomoedas bateu um novo recorde. É o que aponta um levantamento recente realizado pela consultoria Henley & Partners, que revelou um crescimento de 40% e 29%, respectivamente, dos dois grupos na comparação com o ano passado.

Dados reunidos pela empresa até o dia 30 de junho apontam que o mercado conta atualmente com 241,7 mil investidores que contam com mais de US$ 1 milhão em unidades de criptomoedas. Já o número de investidores com ao menos US$ 1 bilhão em investimentos subiu para 36.

Para a consultoria, "este crescimento significativo coincide com um ano decisivo para a adoção institucional, destacado pelas primeiras criptomoedas lançadas por um presidente [Donald Trump] e uma primeira-dama [Melania Trump] dos Estados Unidos em exercício".

O levantamento pontua que boa parte desse crescimento no número de magnatas do mundo cripto ocorreu devido à forte valorização do bitcoin. O número de milionários que contam com mais de US$ 1 milhão em unidades do ativo cresceu 70% nos últimos 12 meses, chegando a 145,1 mil.

Já os "centimilionários", que contam com mais de US$ 100 milhões em unidades de bitcoin, e os bilionários da criptomoeda tiveram uma expansão de 63% e 55%, respectivamente. Os crescimentos estão em linha com a própria alta do bitcoin, que valorizou 78% em 2024.

Os números sugerem ainda que o número de milionários e bilionários do mercado de criptomoedas pode ter crescido ainda mais e superado o atual recorde, já que o bitcoin e o ether bateram recordes nos meses posteriores a junho e o mercado teve uma forte valorização.

Entretanto, ainda faltam dados concretos para confirmar a hipótese. A Henley & Partners destacou ainda que a distribuição desses magnatas indica um alcance global das criptomoedas, sem uma concentração em determinados países, reforçando o caráter internacional do setor.

A empresa avalia que o sucesso das criptomoedas reflete uma percepção crescente no mercado em torno das vantagens dessa classe de ativos, com destaque para a facilidade de transferência, armazenamento e gestão. Essas características devem atrair cada vez mais os mais ricos.

