Bitcoin hoje: criptomoeda se mantém em US$ 113 mil enquanto chance de "altseason" aumenta

Índice Altseason atingiu a máxima de 2025, sugerindo que criptomoedas alternativas ao bitcoin podem apresentar performance superior à sua predecessora

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11h06.

Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 11h28.

Nesta quarta-feira, 24, o bitcoin é negociado "de lado", com pouca variação de preço nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo se mantém próximo de US$ 113 mil, patamar ainda um pouco distante de sua máxima histórica mais recente, em US$ 124 mil enquanto investidores acumulam expectativas por uma "altseason", momento em que outras criptomoedas apresentam performance superior.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 113.076, com alta de apenas 0,06% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

"O mercado de criptomoedas passou por momentos de intensa volatilidade, com um sell-off que retirou cerca de US$ 162 bilhões em poucos dias, levando o valor total do setor para aproximadamente US$ 3,8 trilhões. O principal motivo foi a combinação entre a força do dólar americano, a incerteza regulatória (especialmente sobre novas regras para exchanges nos EUA e na Europa) e a liquidação de posições alavancadas superiores a US$ 1,65 bilhão em long trades", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"Apesar do cenário, instituições continuam entrando no mercado, principalmente por meio de ETFs de bitcoin e ether. Fundos como o BlackRock iShares Bitcoin Trust já superam US$ 86 bilhões em patrimônio líquido, enquanto os ETFs de ether registram influxos diários recordes (US$ 534 milhões). O índice Altseason atingiu a máxima de 2025, confirmando que a maioria das grandes altcoins superou o desempenho do bitcoin nos últimos 90 dias", acrescentou.

"Esse ciclo pode durar de 17 a 117 dias, sugerindo oportunidades para apostas em projetos alternativos inovadores e ativos de infraestrutura. Do lado gráfico, o bitcoin opera próximo de US$ 113 mil, após recuperação a partir do suporte de US$ 107 mil e enfrentando resistência na faixa de US$ 116 mil a US$ 117 mil. Se romper os US$ 117 mil com volume, abre caminho para nova máxima histórica. Já a perda do patamar de US$ 111 mil pode sugerir uma correção mais profunda, com possibilidade de retorno aos US$ 107 mil", concluiu.

Panorama dos mercados

"Os mercados asiáticos recuaram, refletindo a queda de Wall Street e renovadas preocupações com o crescimento global. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, evitou dar direções claras sobre o rumo dos juros, reforçando que os riscos de curto prazo para a inflação permanecem elevados, enquanto o mercado de trabalho mostra sinais de enfraquecimento. A prévia dos PMIs dos EUA confirmou a desaceleração econômica, em especial pela dificuldade das empresas em repassar custos em meio à demanda enfraquecida", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O dólar retomou leve força, o ouro corrigiu após renovar máximas históricas e o petróleo avançou modestamente diante do impasse na retomada das exportações do Curdistão iraquiano. O bitcoin apresenta expectativa de curto prazo neutra a levemente negativa. A ausência de uma sinalização firme por parte do Fed, somada à fraqueza dos PMIs, reforça o sentimento de cautela nos mercados e limita a tomada de risco', acrescentou.

"Ainda assim, a manutenção das apostas em um corte de juros em outubro — atualmente com 93% de probabilidade — e a estabilidade dos yields mantêm o bitcoin tecnicamente sustentado acima de US$ 112 mil. O ativo deve permanecer lateralizado entre US$ 111 mil e US$ 114 mil, dependendo de novas sinalizações fiscais ou macroeconômicas", concluiu o executivo.

