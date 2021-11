Novo prefeito de Nova York quer lançar criptomoeda oficial da cidade

Recém eleito prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams expressou seu apoio ao programa NYCCoin, da CityCoin, ao publicar no Twitter suas boas-vindas, afirmando estar contando com a tecnologia e a inovação para ajudar na evolução da cidade.

Adams venceu as eleições de 2 de novembro e tomará posse do cargo em primeiro de janeiro de 2022.

“Nós estamos felizes em lhes dar as boas-vindas para a casa global da Web 3.0! Contamos com a tecnologia e a inovação para nos ajudar a impulsionar a cidade” escreveu ao compartilhar a publicação da CityCoin, que falava sobre o lançamento do projeto de uma criptomoeda para a cidade de Nova York, semelhante ao que foi feito recentemente em Miami.

A NYCCoin poderá ser minerada por qualquer pessoa e permitirá que os usuários ganhem criptomoedas através do protocolo Stacks, afirmou a CityCoin.

A CityCoin ainda afirmou que busca apoiar a cidade de Nova York e que seu protocolo aloca automaticamente 30% dos fundos gastos para minerar os tokens em uma carteira digital reservada para o governo municipal ou para o Fundo do Prefeito.

O programa de Nova York segue um modelo parecido, que foi estabelecido em Miami e gerou aproximadamente 20 milhões de dólares em menos de três meses, afirmou a CityCoin.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

