Nova moeda do Grêmio gera experiências e pode ser usada em estádio e estabelecimentos

Recentemente, o Grêmio lançou sua própria moeda digital. O $IMORTAL, definido como um “fan pass”, promete ir além dos projetos já lançados de fan tokens e se tornar a moeda oficial do clube tricolor gaúcho, podendo ser utilizado em estádios e estabelecimentos parceiros.

Quando lançados, os fan tokens prometiam uma interação maior do torcedor com o clube. No entanto, o $IMORTAL não se resume apenas ao torcedor gremista, segundo seus idealizadores. Não só o token tem possibilidade de valorização através da oferta e demanda e será utilizado para desbloquear produtos e experiências exclusivas, mas também servirá como a “moeda do Grêmio” e seus parceiros.

“A ideia é tornar o $IMORTAL a ‘moeda oficial’, com a possibilidade de, no futuro, ser aceita como forma de pagamento em nossas lojas, bilheteria e qualquer transação financeira em que o Grêmio estiver envolvido", disse Henrique Gutterres, diretor executivo de marketing do Grêmio.

Um dos principais diferenciais do projeto do Grêmio para outros tokens lançados por times de futebol ao redor do mundo está no envolvimento da direção do clube e a adoção do $IMORTAL em seus processos. O projeto foi desenvolvido pelo próprio clube em parceria com a Win The Game, empresa de negócios da área de esporte e entretenimento, e a Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual. A Lumx Studios, startup famosa por NFTs de sucesso, também participa do desenvolvimento do projeto.

“O Grêmio já tem um aplicativo, já tem um sócio torcedor, então é a mesma coisa que você já usa, só que você vai ter acesso a esse token que vai desbloquear experiências e produtos tanto do Grêmio quanto de empresas parceiras do Grêmio”, explicou Caio Barbosa, CEO da Lumx Studios, que forneceu a infraestrutura do projeto.

Benefícios em usar a $IMORTAL

O Grêmio já anunciou seis experiências iniciais que farão parte do $IMORTAL:

• camiseta autografada por um jogador e/ou pelo time;

• mensagem personalizada de seu ídolo;

• assistir a um jogo no camarote da Arena do Grêmio com seu ídolo;

• ter uma disputa de pênaltis com um jogador atual ou histórico do clube;

• viagem para ver uma partida fora de casa junto com a delegação gremista;

• Caixa Misteriosa

Os benefícios foram pensados para o torcedor gremista, mas podem fazer o gosto de outros entusiastas do futebol, como colecionadores. Uma camisa autografada do Grêmio pode ser comercializada por até R$ 2 mil na internet, por exemplo. Segundo a Mynt, o resgate de benefícios estará disponível a partir de 22 de agosto.

Além disso, o torcedor que comparecer ao estádio do Grêmio, mesmo que para torcer para outros times, poderá utilizar a moeda para comprar lanches e produtos. Estabelecimentos parceiros, dos mais variados tipos além do esportivo, também poderão aceitar o $IMORTAL.

“A ideia é que a plataforma forneça, além das experiências tradicionais, experiências onde o usuário poderá resgatar colecionáveis, utilizar na compra de produtos físicos na loja e até utilização em estabelecimento de parceiros", disse Gustavo Matos, especialista em criptoativos e blockchain da Mynt.

Segundo seus organizadores, o $IMORTAL será, de fato uma moeda, com utilidade, que poderá ser usada para comprar benefícios e experiências em uma plataforma específica.

