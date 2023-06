Além de cripto: moeda do Grêmio é digital, mas experiências para torcedores serão reais

Os torcedores do Grêmio ganharão, a partir do mês de julho, uma nova forma de não apenas se relacionar com o clube, mas também obter experiências e recompensas exclusivas ligadas ao time, um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. Batizada de Fan Pass $IMORTAL, a moeda digital promete ir além do ambiente cripto e trazer vantagens concretas para quem a adquirir, segundo os responsáveis pelo projeto.

O Fan Pass é uma parceria entre o Grêmio, a Win the Game, empresa de assessoria financeira especializada no setor de esportes, e a Mynt, plataforma de criptomoedas do banco BTG Pactual. A previsão é que ele ganhe uma pré-venda no dia 3 de julho, com desconto de 50%, antes de ser disponibilizada para comercialização pelo público geral.

A compra dará aos torcedores o direito de resgatar benefícios exclusivos do projeto, que poderão ser resgatados a partir de agosto de 2023. Há, ainda, a previsão de lançar um mercado secundário de negociação da moeda digital, com abertura prevista para setembro deste ano.

Benefícios reais

Henrique Gutterres, diretor executivo de marketing do Grêmio, explica que o objetivo do clube é ser "uma grande plataforma de relacionamento entre sócios, torcedores e empresas". O Fan Pass contribui para esse processo, com "experiencias oferecidas que serão constantemente atualizadas de acordo com a vontade dos torcedores. O Fan Pass é a ferramenta que permitirá uma aproximação entre clube e torcedor jamais vista".

O Grêmio já anunciou seis experiências iniciais que farão parte do $IMORTAL:

camiseta autografada por um jogador e/ou pelo time;

mensagem personalizada de seu ídolo;

assistir a um jogo no camarote da Arena do Grêmio com seu ídolo;

ter uma disputa de pênaltis com um jogador atual ou histórico do clube;

viagem para ver uma partida fora de casa junto com a delegação gremista;

Caixa Misteriosa

O último item, a Caixa Misteriosa, ainda teve poucas informações reveladas, mas o Grêmio promete incluir itens exclusivos para os torcedores. Para Gutterres, "as vantagens de associar esses benefícios a um token é trazer toda a tecnologia e segurança do blockchain a serviço da comunidade gremista. Nós vemos a tecnologia como um meio, não como um fim".

"O Grêmio sempre busca se posicionar como um clube moderno e inovador, mas nunca perdendo o foco no principal que é a relação entre o Grêmio e seus milhões de torcedores. As experiências oferecidas serão constantemente atualizadas para se adequar às vontades do torcedor gremista", ressalta o diretor.

Gustavo Matos, especialista em criptoativos e blockchain da Mynt, avalia que associar o projeto à tecnologia blockchain traz diversas vantagens. A primeira é poder criar uma "plataforma inovadora e escalável com experiência simplificada para os usuários". Ao mesmo tempo, a tecnologia permite ter um rastreio e governança do projeto mais eficiente e transparente.

A ideia, ressalta, é que novos benefícios e experiências sejam oferecidos com o tempo. "Uma vez estabelecida, a ideia é que a plataforma forneça, além das experiências tradicionais, experiências onde o usuário poderá resgatar colecionáveis, utilizar na compra de produtos físicos na loja e até utilização em estabelecimento de parceiros".

Os planos para o Fan Pass incluem também "a possibilidade de funcionalidades ainda mais completas, como leilão, comercialização de colecionáveis entre usuários e integração com parceiros ". Como explica Gutterres, a ideia é que o Fan Pass $IMORTAL se torne a "moeda oficial", com a possibilidade de, no futuro, "ser aceito como forma de pagamento em nossas lojas, bilheteria e qualquer transação financeira em que o Grêmio estiver envolvido".

