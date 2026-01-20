Produção de ovos em SP cresce 7% em 2025 e atinge R$ 7,2 bilhões

A produção de ovos no estado de São Paulo aumentou 7% em 2025 e atingiu a marca de R$ 7,2 bilhões de faturamento. A informação é do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Segundo dados preliminares do Valor da Produção Agropecuária (VPA) Paulista, do IEA, a avicultura paulista produziu cerca de 16,7 bilhões de unidades de ovos. A produção representa 35% de participação no cenário nacional, seguido por Minas Gerais (10%), Espírito Santo (9%) e Pernambuco (7%).

Além da produção, as exportações da proteína aumentaram no período. Os dados mostram que houve o crescimento de 19% nos embarques, com mais de 15 mil toneladas de ovos. O faturamento foi de US$ 60,2 milhões, o que equivale à cerca de R$ 323 milhões.

Nesse contexto, o Japão foi o país que mais importou os ovos paulistas, comprando cerca de 3,52 mil toneladas no ano passado. Em seguida, estão os Estados Unidos, com 3,17 mil toneladas, e México, com 3,14 mil toneladas.

Na avaliação dos produtores, 2025 foi um ano positivo em razão dos preços, que se mantiveram firmes.

"Para 2026, a expectativa é ainda melhor, com maior desafio de cuidar das aves, não deixar que elas adoeçam", falou em material divulgado pelo Governo de São Paulo", diz Sergio Kakimoto, diretor técnico da Granja Kakimoto.

Mesmo com cenário mais otimista para este ano, Cristina Nagano, presidente da Câmara Setorial de Ovos e Derivados, não descarta desafios na produção de ovos em 2026.

"Com alojamento elevado, a oferta é alta e segue imprevisível. Pode haver um aumento das exportações brasileiras, o que ajudaria a equilibrar, mas também, existe o risco de sobrar ovos no comércio interno, o que pressiona os preços”, afirma.

Produção de ovos no Brasil

O cenário da produção de ovos no Brasil foi tão positivo quanto o registrado em São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), a expectativa é que o país alcance a marca de 62,25 bilhões de ovos produzidos e 40 mil toneladas exportadas em 2025 — um crescimento de 116,6% nas exportações em relação a 2024.

Esse volume exportado representa 1% da produção nacional, o dobro do registrado em 2024, quando os embarques corresponderam a cerca de 0,5% do total produzido.

Para 2026, a projeção é de continuidade no crescimento. A Abpa estima que a produção chegue a 66,5 bilhões de ovos, o que representaria um aumento de 6,8% em comparação com 2025.