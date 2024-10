Bitcoin tem melhor setembro da história e próximo trimestre será “o mais favorável", dizem analistas

Históricamente, o bitcoin costuma apresentar sua melhor performance do ano no quarto trimestre. Com a chegada deste período em 2024, investidores e especialistas se animam com o que está por vir. Em setembro, mês conhecido por movimentos de queda, o bitcoin surpreendeu ao encerrar o período “No verde”, alimentando ainda mais o otimismo no setor.

No momento, a principal criptomoeda do mercado é cotada a US$ 62.021, com queda de 2,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, nos últimos trinta dias o bitcoin ainda acumula alta de 6,8%.

“O bitcoin teve uma recuperação bem interessante de 21% desde a mínima de setembro, está voltando a tocar a região de topos anteriores, fez a máxima local, mas está dando uma corrigida desde o final de semana. Temos alguns níveis importantes de suporte na região entre US$ 58.500 e US$ 61 mil. Também temos uma região de resistência importante em US$ 67.500”, explicou Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta terça-feira.

Melhor setembro da história do bitcoin

“O setembro que tivemos em 2024 foi o setembro que melhor performou na história do bitcoin”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, no programa transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras pela manhã.

O analista explicou que, além de fatores positivos como a flexibilização monetária nos EUA e a demanda por ETFs de bitcoin nos EUA, o ano de 2024 também contou com o halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade uma vez a cada quatro anos.

Segundo ele, o halving já impulsionou muito o preço do bitcoin no passado, mas hoje em dia não tem o mesmo impacto pelo fato da oferta do bitcoin “já estar muito bem distribuída no mercado”. Apesar disso, o evento continua sendo um grande catalisador de preço para o bitcoin.

“Com base nesse histórico bem promissor que temos em ano de halving, muito provavelmente esse quarto trimestre vai ser bem positivo para cripto de forma generalizada”, acrescentou o especialista.

“Trimestre mais favorável para cripto”

Além da boa performance em setembro, o bitcoin e as principais criptomoedas podem ter um trimestre bastante favorável no final de 2024.

“O quarto trimestre é historicamente o que trouxe a melhor performance para o bitcoin desde 2013, com uma média de mais de 88% de retornos. Ou seja, é o trimestre mais favorável para cripto”, disse Matheus Parizotto.

“Acredito que principalmente com base nos fluxos de entrada que vimos nos ETFs de bitcoin nos EUA, temos visto um interesse institucional cada vez mais crescente em cima do bitcoin. Cada vez mais instituições estão montando posições e integrando o bitcoin em sua estratégia de tesouraria”, acrescentou João Galhardo.

“Por causa disso acredito que nos próximos meses, principalmente em conjunto com esse ciclo de flexibilização monetária que estamos vendo agora por parte do Fed, o bitcoin terá um horizonte interessante para o quarto trimestre, que historicamente já costuma ser um período interessante para cripto”, concluiu Galhardo.