Qual é a mentalidade certa para lucrar no mercado cripto?

O mercado mais insosso dos últimos meses finalmente experimentou uma nova onda de entusiasmo. Mas será que esse otimismo se mantém?

O bitcoin, que vinha operando em uma faixa de lateralização basicamente na zona dos US$ 50 mil, subiu para a faixa dos US$ 60 mil movido pelas recentes boas notícias.

Em primeiro lugar, o tão esperado corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) finalmente aconteceu. Esse movimento, ao reduzir o custo do crédito, aumenta a liquidez no mercado, o que beneficia ativos de risco, como o bitcoin.

Além disso, a China anunciou um pacote de estímulo econômico de mais de US$ 140 bilhões, injetando mais liquidez global. Especialistas, como a economista Lyn Alden, dizem que essa injeção tende a influenciar positivamente o preço do bitcoin, que no histórico tem demonstrado correlação com o aumento de liquidez no mercado global.

Os ETFs de bitcoin à vista vêm registrando entradas diárias na faixa de US$ 150 milhões a US$ 220 milhões. Na quinta-feira, 26, as entradas saltaram para US$ 360 milhões. Como tenho dito, a movimentação dos ETFs pode fornecer o suporte necessário para o atual ciclo de alta superar todos os anteriores.

A adoção desses fundos pelos investidores tradicionais traz uma nova perspectiva ao setor. Eles estão entrando de cabeça, constituindo uma base sólida para o crescimento exponencial do bitcoin.

Outro ponto que merece destaque é a entrada no quarto trimestre (Q4), historicamente o mais positivo para o desempenho do bitcoin. Vejam abaixo o gráfico de Retornos Trimestrais do Bitcoin (Coinglass), que registra o período de 2013 a 2024. Notem a média (Average) e a mediana (Median) registradas na coluna Q4, respectivamente, 88,84% e 56,90% de retorno.

Será que estamos entrando em um período duradouro de valorizações? A resposta está na compreensão dos ciclos de mercado, que, assim como as estações do ano, trazem diferentes características e oportunidades em cada fase.

Os ciclos de mercado são moldados por uma combinação de fatores que revelam padrões e tendências, incluindo:

Macroeconômicos: Como o corte de juros nos EUA e os pacotes de estímulo.

Como o corte de juros nos EUA e os pacotes de estímulo. Políticos: Como a proximidade das eleições nos Estados Unidos, que trazem incerteza e volatilidade ao mercado.

Como a proximidade das eleições nos Estados Unidos, que trazem incerteza e volatilidade ao mercado. Geopolíticos: Guerras e tensões internacionais podem influenciar o sentimento dos investidores.

Guerras e tensões internacionais podem influenciar o sentimento dos investidores. Regulatórios: Alterações nas regulamentações, como a adoção de novas leis ou o aumento da supervisão sobre as criptos, podem afetar diretamente o mercado.

Alterações nas regulamentações, como a adoção de novas leis ou o aumento da supervisão sobre as criptos, podem afetar diretamente o mercado. Sentimento dos investidores: Um dos principais balizadores dos ciclos de alta e baixa.

A psicologia do ciclo de mercado

Um dos fatores mais importantes que dita os ciclos de mercado é o sentimento do investidor. Nesta coluna, vamos entender com mais profundidade como funciona essa dinâmica.

Conhecem a ilustração a seguir? É o "Wall St. Cheat Sheet", uma famosa representação das 13 fases emocionais do ciclo.

As emoções dos investidores oscilam entre a euforia e o medo à medida que os preços se alternam entre topos e fundos.

Antes de investigarmos cada uma dessas fases, vale explicar que ter sucesso em identificar cada ciclo enquanto ele está acontecendo é uma tarefa extremamente difícil. Caso contrário, a gente saberia exatamente quando vender ou comprar, certo?

As fases nem sempre são claras e o gráfico só pode ser realmente validado olhando para trás historicamente.

Ainda assim, é útil no sentido de trazer uma perspectiva interessante principalmente dentro de uma estratégia de investimento de longo prazo.

Além disso, os investidores precisam entender que cada cripto pode ter seu próprio ciclo. Isso porque podem ser impactadas por fatores diferentes, como aspectos específicos de seu setor, por exemplo, e chegam ao mercado em momentos diferentes.

O que isso quer dizer? Significa, por exemplo, que um projeto recém-lançado pode estar na fase “Crença” mesmo que a criptoesfera em geral esteja passando por um período de "Depressão".

As fases do mercado cripto

Dito isso, vamos entender as fases. Antes, uma observação: essas frases que acompanham os diferentes estágios emocionais no gráfico, eu vou traduzir de forma livre - com o intuito de melhorar o entendimento.

1- Disbelief (Descrença)

"Esse é um falso rali como os outros."

Depois de uma queda significativa, o mercado começa a subir novamente, mas muitos investidores não acreditam que essa alta vai durar. Eles enxergam as pequenas valorizações como temporárias, ainda desconfiando do mercado.

2. Hope (Esperança)

"Uma recuperação pode acontecer."

O mercado começa a mostrar sinais consistentes de recuperação. Investidores que estavam à espreita começam a acreditar que o fundo já passou, crescendo as expectativas para uma nova fase de alta.

3. Optimism (Otimismo)

"O rali é real."

Os preços sobem mais e os investidores começam a ficar confiantes de que o pior já passou. O otimismo cresce à medida que eles voltam a investir com mais agressividade, certos de que o mercado engatou uma trajetória ascendente.

4. Belief (Crença)

"É hora de investir mais."

A alta já está bem estabelecida e os investidores agora acreditam na força do mercado. Eles começam a colocar mais capital, convencidos de que as criptos vão seguir a trilha de valorização de forma consistente.

5. Thrill (Empolgação)

"Eu acertei! Vou comprar mais e dizer pra todo mundo comprar!"

Nesse estágio, a empolgação é geral. Os investidores se sentem no controle, acreditando que fizeram as escolhas certas. Começam a ousar ainda mais, confiando que vão continuar a lucrar.

6. Euphoria (Euforia)

"Sou um gênio! Estamos indo para a lua!"

Este é o ápice emocional do ciclo. Os preços estão lá no topo e a crença é de que o mercado só vai subir mais. É o momento em que muita gente acredita que vai ficar milionário rapidamente e que nada pode dar errado. Nesse ponto, os riscos acabam ignorados.

7. Complacency (Complacência)

"Apenas uma pequena correção antes de subir mais."

Os primeiros sinais de queda começam a aparecer, mas os investidores acreditam que é só uma correção temporária. Para eles, a tendência de alta vai continuar e tudo está sob controle.

8. Anxiety (Ansiedade)

"Por que parou de subir? A queda está demorando mais."

O mercado continua a cair e a tensão começa a dominar os investidores. Aquela confiança do período de euforia começa a desmoronar e eles começam a questionar suas decisões.

9. Denial (Negação)

"Isso não pode ser real. Ainda estou no lucro."

Os preços continuam caindo, mas os investidores tentam racionalizar a situação, se recusando a admitir que estão perdendo. Muitos ainda mantêm suas posições, acreditando que o mercado vai se recuperar em breve.

10. Panic (Pânico)

"Todo mundo vendendo! Preciso sair das minhas posições agora!"

A queda se intensifica e o pânico é generalizado. Os investidores em massa começam a se desfazer das suas posições, aceitando perdas para evitar prejuízos maiores. Este é um dos momentos mais emocionais e críticos do ciclo, com muita pressão para sair do mercado.

11. Capitulation (Capitulação)

"Não posso perder mais. Vou vender tudo."

Nessa hora, os investidores finalmente desistem. Muitos vendem no fundo do mercado, acumulando grandes perdas. A capitulação marca o fim da fase de pânico, quando muitos simplesmente saem totalmente do mercado.

12. Anger (Raiva)

"Quem é o culpado por isso? Maldito mercado!"

Depois de vender no fundo e amargar prejuízo, a raiva surge. Os investidores procuram culpados - se sentem traídos por suas próprias decisões e pelo sistema.

13. Depression (Depressão)

"Nunca mais vou investir em cripto. Foi um erro."

O pessimismo e a falta de esperança são total. A depressão é a resposta emocional daqueles que sentem que perderam tudo e que o mercado nunca vai se recuperar. Eles fazem promessas de nunca mais investir, acreditando que o mercado cripto é um jogo perdido.

14. Disbelief (Descrença)

"Esse é um falso rali como os outros."

O ciclo emocional volta ao início. Depois de um longo período caindo, o mercado começa a mostrar sinais de recuperação, mas os investidores ainda estão traumatizados pelas perdas e não acreditam que seja uma recuperação verdadeira. O ser humano é ou não complexo?

Agora que você tem uma visão mais clara sobre a influência do sentimento nas decisões de investimento, pode transformar essa informação em oportunidade.

Os momentos mais favoráveis para acumular ativos aparecem geralmente quando o pessimismo domina: depressão, capitulação, raiva e descrença. Isso porque os preços estão mais baixos e uma recuperação futura pode trazer bons retornos.

Já diz uma famosa frase do mercado: “Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos”.

Os eventos recentes, como falamos na abertura dessa coluna, devem funcionar como catalisadores de uma nova onda de valorizações. Acredito que em breve o bitcoin supere a máxima histórica de US$ 73 mil. Os sinais apontam para isso.

Podemos ficar animados? Claro. Mas também precisamos saber que as emoções nunca devem liderar o caminho. Aprender a gerenciar o que você sente e, ao mesmo tempo, tirar proveito do humor do mercado são grandes trunfos para qualquer investidor.

