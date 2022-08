Mynt, plataforma cripto do BTG, começa operação com bitcoin, ethereum e vários outros ativos

O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira, 15, o aguardado lançamento da sua plataforma de negociação de criptoativos. A Mynt já está disponível para todos os investidores e não é necessário ser correntista do banco para investir nos ativos digitais.

"Estamos promovendo o acesso direto a investimentos nas principais criptomoedas do mercado, de forma simples e segura, em uma plataforma muito intuitiva e completa, com conteúdo e educação financeira” disse André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual.

A Mynt chega ao mercado com cinco ativos disponíveis para negociação: bitcoin (BTC), ether (ETH), solana (SOL), polkadot (DOT) e cardano (ADA), com aporte mínimo de R$ 100. Os ativos listados foram escolhidos levando em conta os critérios de capitalização de mercado e seriedade no desenvolvimento dos projetos.

“Os maiores ecossistemas de cripto já estão na Mynt desde o seu lançamento. Mas não vamos parar por aí, a ideia é ter uma esteira contínua de produtos e funcionalidades, que acompanha a evolução da tecnologia. Além disso, teremos saque e depósito cripto em breve”, afirma Portilho.

No app da Mynt, os usuários têm acesso simplificado a investimentos em criptomoedas, além de materiais educativos sobre cripto, cotações, notícias do mercado e da tecnologia. Outro diferencial da plataforma é contar com uma equipe própria à disposição para tirar todas as dúvidas dos clientes 24 horas por dia, sete dias por semana.

"Acompanhamos de perto a evolução da tecnologia do mercado. A entrada no universo cripto é mais um passo importante para atender uma demanda de nossos clientes e preencher uma lacuna de mercado, ao oferecer a funcionalidade com atendimento de qualidade, com a robustez e credibilidade de uma empresa BTG Pactual", concluiu o executivo.

Diferença para os concorrentes

Além do alto investimento em suporte ao cliente e do foco na educação e informação dos investidores, a Mynt tem outros diferenciais para se destacar em um mercado já com forte concorrência. Um deles é o fato de ser uma plataforma própria, desenvolvida pelo BTG Pactual, e não de terceiros.

Isso garante maior privacidade para os usuários, já que os seus dados não passam e nem são compartilhados com outras empresas ou parceiros, como acontece no caso das plataformas que utilizam sistemas terceirizados. Ao mesmo tempo, também garante uma plataforma mais segura.

A segurança, aliás, é um dos pontos fortes da Mynt, que utiliza toda a expertise do BTG Pactual sobre ativos digitais. O banco foi um dos pioneiros deste mercado no Brasil, quando criou, em 2019, o ReitBZ, primeiro security token emitido por um banco no mundo.

Em 2021, a gestora do grupo BTG Pactual lançou o primeiro fundo de bitcoin gerido por uma instituição financeira no Brasil, confirmando o posicionamento do banco como pioneiro no mercado cripto.

A possibilidade de depositar e sacar criptomoedas, citada por Portilho, também é um diferencial importante, já que as plataformas terceirizadas, como das fintechs e outras instituições que não são nativas em blockchain, não permitem essa função. Assim que liberada, essa funcionalidade permitirá que investidores transfiram suas criptomoedas para a Mynt ou que retirem os ativos digitais da plataforma e as enviem para suas carteiras cripto.

A Mynt teve o seu projeto divulgado no final de 2021, e agora chega ao mercado de olho nos desafios e oportunidades que o setor de cripto e blockchain tem para oferecer aos investidores. Além das cinco criptomoedas já listadas no aplicativo, a Mynt deverá liberar a negociação de outros ativos nos próximos meses e também trabalha com a ideia de desenvolver outros produtos relacionados a este mercado em breve, mas ainda não há datas confirmadas para as novidades.

O app da Mynt está disponível nas lojas de aplicativos de dispostivos Android e iOS e, depois de feito o cadastro, também é possível utilizar a versão desktop da plataforma, direto no seu navegador. A abertura de conta na Mynt é gratuita.

