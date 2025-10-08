Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Morgan Stanley recomenda investimentos em criptomoedas de até 4% em portfólios

Banco divulgou primeiro relatório analisando estratégias de investimento em criptomoedas e seguiu outros gigantes do mercado financeiro

Morgan Stanley: banco divulgou portfólios recomendados para criptomoedas (Lucas Jackson/Reuters)

Morgan Stanley: banco divulgou portfólios recomendados para criptomoedas (Lucas Jackson/Reuters)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14h45.

Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 16h03.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O Morgan Stanley divulgou um relatório neste mês em que recomenda que investidores não invistam mais que 4% dos seus portfólios em criptomoedas. O material é o primeiro do tipo elaborado pelo banco com foco no mundo cripto, indicando que a empresa reconheceu um movimento crescente de investimentos em ativos digitais.

No relatório, o banco classificou cripto como uma categoria "especulativa e cada vez mais popular" de ativos reais, comparáveis a um "ouro digital". O Morgan Stanley compartilhou diferentes cenários possíveis de recomendação de investimentos, variando de 0% a 4% dos portfólios.

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

O fator determinante para o grau de alocação é o perfil de risco dos investidores. Quanto maior for a abertura ao risco, maior é a alocação recomendada nas criptomoedas em relação ao portfólio total dos investidores, além do cenário em que o investimento é desaconselhado.

Segundo o Morgan Stanley, investidores conservadores e com foco em aumentar sua fonte de renda principal deveriam evitar a classe de ativos. Já portfólios com foco em um "crescimento baseado em oportunidades" tiveram a recomendação de investimento de até 4%.

A recomendação do banco é que os investidores também realizam rebalanceamentos constantes dos seus investimentos em criptomoedas para evitar posições muito arriscadas, exageradas ou abaixo do ideal em momentos de alta e queda mais intensas no mercado.

Morgan Stanley e criptomoedas

O primeiro relatório do Morgan Stanley sobre cripto foi divulgado semanas depois do banco anunciar que pretende liberar a negociação de criptomoedas pelos seus clientes até o final do primeiro semestre de 2026, citando um "momento transformativo" para o mercado financeiro.

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

Jed Finn, gerente da área de wealth management do Morgan Stanley, disse que o foco será em ofertar as criptomoedas para clientes de varejo. O projeto envolve ainda o desenvolvimento de uma carteira digital própria para que os clientes possam armazenar os seus ativos.

O executivo do Morgan Stanley defendeu que a tokenização de ativos do mundo real vai "gerar uma disrupção significativa" na indústria de wealth management, com os produtos tokenizados trazendo diversas vantagens novas para os investidores e mais eficiência no processo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:Morgan StanleyCriptomoedasCriptoativosBitcoin

Mais de Future of Money

Comissão aumenta tributação de criptomoedas com MP 1303 para 18% a partir de 2026

Polymarket recebe investimento de US$ 2 bilhões da dona da Bolsa de Nova York

Bitcoin hoje: preço da criptomoeda recua após máximas consecutivas; entenda as razões

Ainda não é 'tarde demais' para entrar no mercado de criptomoedas, diz executivo

Mais na Exame

Brasil

Relator recomenda arquivamento de processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

Mercados

Ata do Fed: ‘cerca de metade’ dos participantes espera um corte na reunião de outubro

Carreira

Com certificado, treinamento em finanças corporativas revela segredo para gestão financeira eficaz

Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 8