Ciclo do preço do bitcoin 'morreu' e ativo entrou em 'nova era', afirma gestora

A gestora K33 divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o tradicional ciclo de preço do bitcoin de 4 anos "morreu" e foi substituído por uma nova dinâmica que tem determinado o preço da criptomoeda. Com isso, é mais difícil projetar o futuro do ativo a partir do seu comportamento passado.

O relatório explica que, historicamente, investidores traçam o comportamento da criptomoeda em intervalos de quatro anos. Cada intervalo começa com o chamado halving, processo em que a quantidade de bitcoins liberada via mineração reduz pela metade.

Tradicionalmente, o ativo tem estabilidade ou quedas mais leves nos primeiros meses após um halving e então disparada 18 meses após o processo, em geral atingindo recordes de preço. Em seguida, há uma nova lateralidade ou quedas mais intensas, antecedendo o próximo halving.

A K33 afirma que o cenário agora é outro. Uma combinação de adoção institucional, alinhamento com o cenário macroeconômico global e uma participação de governos cada vez maior no mercado cripto fez com que a dinâmica de preço do bitcoin se transformasse.

Na prática, a gestora diz que a criptomoeda tem um "novo regime de preço", centrado mais em forças estruturantes do mercado tradicional do que em momentos de "mania" de investidores do varejo. Ou seja, o passado do ativo não é mais um indicativo preciso do seu futuro.

Agora, os dois principais sinais para o futuro do bitcoin são os fluxos de investimento em ETFs e no mercado de derivativos, em que investidores negociam os preços futuros da criptomoeda. Por isso, o acompanhamento dos dados nessas áreas é essencial para projetar o comportamento futuro da criptomoeda.

No momento, a K33 avalia que o ativo está em uma fase de consolidação de curto prazo, em que o preço tende a apresentar lateralidade ou leves quedas. Não há, porém, uma "reversão estrutural" do ciclo de alta da criptomoeda que indique que quedas mais intensas ocorrerão.

A visão da gestora é que o comportamento do bitcoin em 2025, com diversos recordes de preço, é a "antítese de picos eufóricos" de preço no passado. Em geral, o bitcoin atingia recordes após notícias específicas que animavam investidores de varejo em relação ao futuro da criptomoeda.

Agora, o ativo já é uma "parte material do mercado institucional global", o que altera seu comportamento. Com uma influência cada vez maior de gestora, bancos, fundos e outras empresas do mercado financeiro e uma regulação mais favorável, o bitcoin entra em uma nova fase.

