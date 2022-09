Maior carteira de criptomoedas do mundo integra Pix e libera negociação direta no aplicativo

A Consensys, responsável pelo desenvolvimento do MetaMask anunciou que seu serviço de carteira digital sem custódia fechou uma parceria com a MoonPay para a integração do Pix. Desta forma usuários brasileiros podem negociar criptomoedas diretor pela carteira digital.

A integração torna o Real a primeira moeda oficial de um país aceita e armazenada na wallet descentralizada. Além disso com a integração do real a moeda será a primeira a ser custodiada pela MetaMask já que as critptomoedas dos usuários não são custodiadas pela carteira digital.

A todos os usuários do Brasil 🦊🇧🇷 Agora vocês podem usar o #Pix do @BancoCentralBR para comprar criptomoedas diretamente no MetaMask! Obrigada @moonpay por facilitar esse processo 🙏https://t.co/XXqJRlQ7TT

🧵👇 — MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) September 9, 2022

Com a integração os usuários podem comprar criptomoedas tanto Ethereum como BNB e também todos os demais tokens construídos nestas blockchains e também em outras como Avalanche e Polygon.

"Agora, usuários brasileiros da MetaMask podem comprar criptomoedas com o Pix, o método de pagamento instantâneo brasileiro, e adicionar fundos diretamente à sua carteira. Não é preciso nem sair do aplicativo. Em vez de usar uma corretora, usuários podem comprar criptomoedas de modo instantâneo direto na MetaMask para explorar a Web3. O recurso de compra via Pix é fornecido pela MoonPay, uma provedora de pagamentos com criptomoedas que foi integrada à MetaMask no início deste ano", disse o comunicado.

Ainda segundo o anúncio a compra pode ser feita tanto pelo app para smartphone como na extensão da MetaMask para navegadores no computador.

