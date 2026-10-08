Moody's dá nota de risco a protocolo DeFi pela 1ª vez

A agência de classificação de risco Moody's atribuiu um rating B3 ao protocolo de finanças descentralizadas (DeFi), Sky. Foi a primeira vez que a agência deu nota para o crédito de uma plataforma descentralizada de criptoativos.

O rating B3 corresponde à categoria "de alto risco", visto que está cinco notas abaixo do grau de investimento.

A Moody's diz que o rating B3 para a Sky reflete um histórico operacional sólido, porém limitado. Para a agência, a natureza relativamente líquida de uma parcela significativa dos ativos do projeto cripto, suas baixas perdas de crédito e rentabilidade são contrabalançados por uma capitalização baixa e passivos de stablecoin sensíveis à confiança. Além disso, pesam os riscos operacionais, de governança, jurídicos e regulatórios associados à estrutura de Organização Autônoma Descentralizada (DAO, na sigla em inglês).

DAOs são organizações no setor cripto sem a hierarquia de uma empresa tradicional, nas quais os detentores de um token dividem o controle e o processo de decisão passa por regras programadas em blockchain.

"A posição de capital do Sky Protocol representa uma fragilidade de crédito relevante, apesar de seu histórico de perdas modestas e de sua estrutura de absorção de perdas em múltiplas camadas", diz a Moody's.

A agência destaca que caso as perdas superem o capital disponível, o Sky Protocol é obrigado a emitir e tentar vender novos tokens de governança. "Se esses mecanismos de absorção de perdas se mostrassem insuficientes, o valor das [stablecoins] USDS e do DAI seria reduzido. A frequência, a gravidade e as implicações mais amplas de tais reduções de valor poderiam afetar negativamente o perfil de crédito do Sky Protocol", argumenta a agência.

Possíveis mudanças no rating

Por outro lado, a Moody's diz que a nota de crédito poderia ser elevada caso a capitalização cresça enquanto o projeto continua a manter os níveis atuais de lucratividade, liquidez e risco de ativos. "Ou caso surjam evidências de medidas mitigadoras incrementais substanciais para riscos operacionais, de governança, jurídicos e regulatórios", acrescenta a agência.

Um rebaixamento, por sua vez, pode ocorrer caso a Sky tenha prejuízos por dois ou mais trimestres consecutivos e seu perfil de liquidez se deteriore, "inclusive se a sua participação em USDC em relação à soma de USDS e DAI cair abaixo de 20%."

O protocolo Sky é o que antes era conhecido como MakerDAO e emite duas stablecoins atreladas ao dólar: USDS e DAI. Os contratos inteligentes do projeto permitem que detentores das criptomoedas as troquem pela USDC, da Circle.

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