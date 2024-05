Cadela Kabosu, que inspirou maiores criptomoedas meme, morre no Japão

A cadela da raça Shiba Inu Kabosu morreu aos 18 anos na manhã desta sexta-feira, 24, no Japão. A informação foi compartilhada pela tutora do animal, Atsuko Satō, em uma publicação no seu blog pessoal com um poema em homenagem à cachorrinha e a informação de que ela "morreu em paz", por complicações de uma doença.

Kabosu é conhecida na internet principalmente por dar origem ao meme "Doge", que surgiu após fotos do animal ganharem popularidade nas redes sociais. O meme também ganhou espaço na comunidade de criptomoedas, o que resultou na criação de diversas moedas digitais que fazem referência à famosa pose da cadela.

As duas principais memecoins - como esse tipo de ativo é conhecido - ligadas a Kabosu são a dogecoin e a shiba inu, que também são as duas maiores memecoins do mundo em termos de capitalização de mercado e estão entre as 20 criptos mais valiosas. O dogecoin é considerado a primeira criptomoeda meme do mundo, lançada em 2013.

Devido ao tamanho dos ativos e de suas comunidades, Kabosu acabou ficando famosa no mundo cripto. Em 2018, Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum, chegou a visitar o animal no Japão.

De acordo com a tutora de Kabosu, a cadela enfrentava uma doença desde 2022 e seu quadro de saúde estava delicado desde então, mas a causa específica da morte do animal não foi informada.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Ainda em 2022, Satō comentou que Kabosu já se recusava a comer e beber. Os cães da raça Shiba Inu têm uma expectativa média de vida entre 12 e 15 anos. Satō é uma professora de jardim de infância japonesa que possui um blog pessoal. Os memes ligados à cadela começaram depois que uma foto do animal publicada pela tutora no blog viralizou.

Além de informar a morte do animal, Satō também anunciou que vai realizar um evento aberto ao público em homenagem a Kabosu no próximo domingo, 26. "Obrigado a todos, nós estamos realmente gratos pelo apoio", disse a tutora na publicação.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok