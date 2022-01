Mesmo em queda, CEO da MicroStrategy segue otimista e não venderá bitcoins

Apesar de uma queda de 40% no valor do bitcoin, Michael Saylor, da MicroStrategy, não tem intenção de vender o estoque de US$ 5 bilhões de sua empresa.

Mesmo que a criptomoeda sofra um longo mercado em baixa, Saylor disse à Bloomberg que está otimista e não pretende alterar o plano de aquisição multibilionário de bitcoin da MicroStrategy. Ele tomou uma posição firme contra venda:

"Nunca. Não. Não somos vendedores. Estamos apenas adquirindo e segurando bitcoin, certo? Essa é a nossa estratégia.”

A MicroStrategy se tornou a primeira empresa de capital aberto nos Estados Unidos a adquirir e manter bitcoin como parte de seu balanço patrimonial em agosto de 2020. Desde então, a fabricante de software de negócios acumulou cerca de 124.391 bitcoins no valor de cerca de US$ 5,2 bilhões a preços de mercado atuais.

Devido à grande parte de seu balanço ser ocupada por criptomoedas, as ações da empresa se tornaram um meio de obter exposição ao “ouro digital”. Depois de anunciar seu empreendimento no criptoativo, as ações da MicroStrategy dispararam 900% ao mesmo tempo; no entanto, recentemente, sua garantia entrou em parafuso depois de ser exposta a eventos de compras excessivas financiados em parte com fundos emprestados.

Desde agosto de 2020, a MicroStrategy aumentou continuamente sua posição no bitcoin, mantendo sua promessa de comprar ainda mais da principal moeda digital. No final do ano passado, a MicroStrategy comprou 1.914 unidades entre 9 e 29 de dezembro por US$ 94,2 milhões, elevando seu total para 124.391 bitcoins.

Apesar da recente liquidação do mercado, Saylor ainda considera o ativo digital um dos melhores hedges de inflação e alternativa para eventos de recompra de ações. Ele descartou quaisquer preocupações sobre o declínio da criptomoeda de sua máxima histórica de US$ 69.000 em novembro para menos de US$ 40.000 este mês, afirmando que, como a inflação é tão alta, os ativos da empresa são na verdade uma fonte de “grande conforto”.

Saylor, que anteriormente chamava o dinheiro de “cubo de gelo derretido”, antecipa que mais nomes de Wall Street comprarão o bitcoin a preços atuais, descrevendo-o como “um ótimo ponto de entrada para investidores institucionais”.

