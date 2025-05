Metaplanet emite US$ 50 milhões em nova dívida para comprar mais bitcoin

A empresa de investimentos japonesa Metaplanet está levantando US$ 50 milhões por meio de uma colocação privada de títulos sem juros como parte de sua estratégia para aumentar sua exposição ao bitcoin.

Em um anúncio feito em 28 de maio, a empresa informou que está arrecadando US$ 50 milhões por meio de títulos. Os títulos são emitidos em denominações de US$ 1,25 milhão e não pagam juros. Os investidores não receberão pagamentos regulares, e qualquer lucro potencial virá do valor de resgate dos títulos.

A Evo Fund, uma firma de investimentos sediada nas Ilhas Cayman, será a única detentora dos títulos. A empresa de investimentos tem sido a principal apoiadora da estratégia de aquisição de Bitcoin da Metaplanet, participando de várias rodadas de emissão de títulos sem juros da Metaplanet, fornecendo capital para as compras de bitcoin.

Os títulos são não garantidos e sem garantias colaterais, e não possuem administrador fiduciário. Isso reflete um alto grau de confiança entre as duas empresas. Também demonstra confiança na perspectiva de longo prazo do bitcoin, já que a Metaplanet continua a aumentar suas reservas.

Metaplanet espera impacto mínimo nos resultados de 2025

A Metaplanet disse que espera que a emissão tenha impacto mínimo em seus resultados financeiros de 2025, embora vá divulgar mais desenvolvimentos se necessário.

A entrada da Metaplanet no bitcoin destaca uma tendência crescente entre empresas que buscam alternativas às estratégias tradicionais de tesouraria baseadas em moedas fiduciárias.

A iniciativa segue a segunda maior compra de bicoin da Metaplanet, com a aquisição de 1.004 bitcoins avaliados em mais de US$ 100 milhões. Isso elevou as reservas da empresa para 7.800 BTC, no valor de mais de US$ 800 milhões. Segundo o BitcoinTreasuries.NET, a Metaplanet acumula quase 20% de valorização em seus investimentos em Bitcoin.

A estratégia da Metaplanet com o bitcoin também impulsionou o preço de suas ações. Em 27 de maio, a 10x Research relatou que as ações da Metaplanet estão sendo negociadas como se seus bitcoins valessem cinco vezes mais do que o preço real. A empresa de pesquisa afirmou que os investidores da companhia estão “pagando dramaticamente a mais pela exposição ao bitcoin.”

Estratégia de tesouraria em bitcoin atrai críticas

Com a valorização das ações de empresas que possuem Bitcoin em tesouraria, a ideia de obter exposição ao BTC por meio de companhias listadas atraiu críticas do investidor Jim Chanos.

Na Sohn Investment Conference em Nova York, Chanos disse que está vendendo ações da Strategy para comprar bitcoin. A movimentação de Chanos parte da suposição de que os investidores estão pagando demais por exposição indireta ao bitcoin via Strategy e outras empresas com estratégias semelhantes.

A visão do investidor é que comprar Bitcoin diretamente seria mais lucrativo do que adquirir ações para ter exposição indireta ao ativo.