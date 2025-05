Governo dos EUA não descarta compras de bitcoin para reserva: 'Existe um caminho'

David Sacks, responsável por liderar a política do governo Trump para criptomoedas, afirmou na última terça-feira, 27, que o país não descarta realizar compras de bitcoin para aumentar sua reserva do ativo. O "czar" de cripto e IA disse que "há um caminho" para realizar essas operações.

Desde que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva criando a reserva da criptomoeda, em 6 de março, o país não realizou nenhuma aquisição de unidades do ativo. Entretanto, Sacks reforçou que a ordem garante essa possibilidade, desde que cumprindo algumas exigências.

"A ordem executiva que estabelece a reserva estratégica de bitcoin permite que o governo compre mais se isso puder ser feito de forma neutra em termos orçamentários. Especificamente, se o Departamento de Comércio ou o Departamento do Tesouro conseguirem descobrir como custear a compra sem aumentar a dívida pública", explicou.

O desafio principal, disse Sacks, é conseguir atrair a atenção dos dois departamentos para a questão, além da elaboração de um plano que consiga aproveitar recursos já existentes do governo para as compras. Nesse sentido, Sacks afirmou que seria preciso "convencer" os dois chefes das pastas.

"Se pudermos convencer Howard Lutnik ou Scott Bessent a comprar alguns [bitcoins], e eles puderem descobrir como financiar essas operações sem um novo imposto ou sem aumentar a dívida públicas, então poderíamos potencialmente adquirir mais bitcoins", comentou.

Lutnik é o atual secretário do Comércio dos Estados Unidos, enquanto Bessent é o secretário do Tesouro. Antes de entrarem no governo Trump, ambos compartilharam elogios à criptomoeda. Questionado sobre uma projeção mais concreta em torno das aquisições do ativo, Sacks não deu uma resposta clara.

"Eu não posso prometer nada, mas existe um caminho para fazer isso. A questão é se conseguiremos animar o Departamento do Tesouro ou o Departamento do Comércio. Porque se eles ficarem animados e descobrirem como custear, eles já têm a autorização para comprar bitcoin", pontuou.

Além da reserva estratégia do ativo, Sacks afirmou que o governo deve aprovar projetos de lei que regulamentam as stablecoins e o mercado cripto como um todo antes do mês de agosto, completando uma série de prioridades da gestão Trump para o mercado de criptomoedas.

