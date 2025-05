Bitcoin hoje: lateralização pode favorecer chance de "altseason"

Nesta quinta-feira, 29, o bitcoin segue negociado "de lado" perto de US$ 108 mil. A maior criptomoeda do mundo apresenta pouca variação de preço nas últimas 24 horas, após uma semana agitada de máximas históricas e movimentos de correção. Agora, especialistas apontam que uma lateralização do bitcoin pode abrir espaço para uma "altseason", momento em que outras criptomoedas disparam mais que o bitcoin e que pode ser muito aguardado por determinados investidores.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.614, com queda de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda ainda acumula alta de mais de 13%.

"Após atingir a máxima de US$ 111.980 o preço do bitcoin iniciou uma lateralização de topo entre as faixas de preços de US$ 106.735 e US$ 110.720. Para que o bitcoin retome o movimento de alta, é necessário que o preço do ativo supere, com força compradora, a extremidade de cima da lateralização. Se este movimento acontecer, os próximos alvos de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de 112.950 e US$ 116.280", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Contudo, caso o preço do bitcoin rompa a lateralização para baixo, haverá suportes de curto e médio prazo nas regiões de liquidez dos US$ 102.080 e US$ 94.700", acrescentou.

"O bitcoin segue em uma fase de consolidação, com baixa volatilidade e movimento lateralizado entre US$ 105.000 e US$ 112.000, refletindo a cautela dos investidores diante de um cenário macroeconômico mais conservador. A ata do FOMC trouxe um tom menos favorável a cortes de juros, o que pressionou os ativos de risco — inclusive o bitcoin", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"Apesar disso, o fluxo institucional nos ETFs e os anúncios de empresas como GameStop e Trump Media, que estão adicionando Bitcoin às suas reservas, mostram que a adoção corporativa segue em expansão. Esse suporte estrutural tem sido essencial para manter o bitcoin resiliente mesmo em meio à pressão macro", acrescentou.

Lateralização do bitcoin pode abrir espaço para "altseason"?

Do ponto de vista técnico, Guilherme Prado acredita que um movimento lateral pode beneficiar aqueles que aguardam por uma "altseason", momento em que outras criptomoedas disparam mais que o bitcoin.

"No curto prazo, o rompimento da resistência pode abrir caminho para novas altas, enquanto a perda do suporte em US$ 105.000 acenderia o alerta para correções mais acentuadas. Com o RSI elevado e liquidez concentrada, o momento pede cautela para novas entradas, mas uma notícia positiva relevante pode rapidamente mudar o jogo. O atual movimento lateral também abre espaço para uma possível 'altseason', caso o cenário macro se estabilize e o apetite por risco volte com força", disse.

