Mercado de NFTs mostra desequilíbrio em abril, com mais vendedores que compradores

O mercado de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) teve consistentemente mais vendedores do que compradores ao longo de abril, como mostram dados mais recentes do setor. De acordo com um levantamento da plataforma de análise NFTGo, foram registrados 7.907 compradores em 26 de abril, enquanto 8.641 tentavam vender seus criptoativos.

Dias antes, em 19 de abril, o segmento atingiu seu segundo ponto mais baixo dos últimos 12 meses, com apenas 5.893 compradores — com uma um leve vantagem em relação ao recorde negativo registrado em 18 de junho de 2022, com 5.343 compradores. Em 5 de abril, havia uma quantidade maior de compradores ativos no mercado — 18.495. No entanto, havia também quase o dobro de vendedores: 36.423.

Com base nos dados da NFTGo, não houve um único dia em abril em que o número de compradores superou o número de vendedores nos marketplaces de NFTs, indicando uma potencial falta de demanda que pode ser preocupante para quem planeja vender seus tokens não fungíveis nos próximos meses.

O último dia em que os compradores superaram os vendedores foi em 11 de março, quando houve 9.756 compradores e 9.754 vendedores. As condições desfavoráveis do mercado foram recebidas com reações acaloradas da comunidade no Twitter.

Ovie Faruq, cofundador da Canary Labs, afirmou em uma postagem que o mercado de NFTs “não está funcionando” no momento: "No ano passado, os traders diários de NFTs variaram de 20 a 60 mil. Nos últimos dias, esse número caiu para 7 mil. Este mercado não está funcionando".

Mercado de NFTs

O Cointelegraph informou anteriormente que o mercado de tokens não fungíveis registrou um declínio em 12 de março, depois que o colapso do Silicon Valley Bank despertou medo nos investidores. Antes do colapso do banco, os volumes de negociação oscilavam entre US$ 68 milhões e US$ 74 milhões em 10 de março. No entanto, em 12 de março, caíram para US$ 36 milhões.

O declínio também foi acompanhado por uma queda de 27,9% na contagem diária de vendas de NFTs entre 9 e 11 de março. De acordo com um relatório da CoinGecko divulgado em 20 de março, os seis principais marketplaces de NFTs observaram um aumento nas operações de wash trading — de valorização artificial de criptoativos — em fevereiro pelo quarto mês consecutivo, somando um total de US$ 580 milhões.

O relatório revelou ainda que o mercado de tokens não fungíveis testemunhou um aumento de 126% em relação ao volume registrado no mês anterior, somando US$ 250 milhões em transações.

