‘Mergulho na Web3’: livro brasileiro será lançado em formato NFT com benefícios exclusivos

O mercado brasileiro ganhará mais um livro sobre novas tecnologias. O diferencial da vez é que, ao invés do tradicional conjunto de papeis impressos, “O primeiro mergulho no mundo da Web3: como as criptomoedas, o metaverso e os NFTs irão mudar as nossas vidas” virá no formato de token não fungível (NFT), registrado em blockchain.

Em 400 páginas, o livro busca desvendar os principais conceitos das novas tecnologias que envolvem o blockchain e a Web3, a nova fase da internet, para quem já conhece e quem ainda não sabe do que se trata poder se aprofundar no assunto.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Segundo um comunicado de imprensa da Viden.VC, empresa de venture capital focada em Web3 que comanda o projeto, “em um futuro breve, todos estaremos inseridos na web3, em processo semelhante ao que aconteceu no começo da internet”, por isso a importância da obra, que foi escrita por João Kamradt, sócio e head de research e investimentos da Viden.VC e conta com diversos outros especialistas como coautores.

“O objetivo da obra é facilitar a assimilação de um conteúdo que ainda é muito abstrato para o usuário. Blockchain, criptoativos, NFTs, metaverso parecem muito distantes ou abstratos para o indivíduo comum, mas eles estão construindo a internet do futuro e precisamos educar o maior número de pessoas para a tecnologia do futuro”, disse João Kamradt.

Livro em NFT

O diferencial do livro é que ele será comercializado através de NFTs. Ao realizar a compra do NFT, é possível ter acesso a uma cópia do livro físico e outro digital. Assim que a compra for finalizada, segundo o comunicado, o comprador receberá as instruções para poder desbloquear o acesso. Os livros serão disponibilizados para compra a partir de 2 de maio.

“O primeiro mergulho na Web3” tem código aberto, o que significa que todos poderão ver, editar e criar suas próprias versões, desde que mantenham a referência original. Todo o dinheiro obtido pelas vendas também será distribuído utilizando a tecnologia dos contratos inteligentes, e metade do lucro será enviado diretamente para a carteira da ONG Educar+, que promove a educação sobre as novas tecnologias na periferia do Rio de Janeiro.

Além do acesso ao livro, os NFTs também contam com artes criadas aleatoriamente através da combinação de elementos, que o comprador só descobrirá após o resgate.

“Os NFTs tem um design criativo, divertido e vêm carregada de significados, como se cada mergulho fosse único, trazendo autenticidade para a coleção”, comentou Bianca Brito, CSO da Viden.VC.

Anteriormente, Bianca Brito já participou do Bloco a Bloco, quadro de entrevistas do Future of Money:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok