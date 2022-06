Mercado de criptomoedas segue em queda: Solana e Avalanche lideram perdas no top 20

O mercado de criptomoedas encerra a semana útil nesta sexta-feira em queda. Perdendo 2,3% de capitalização nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinGecko, as criptos movimentam US$ 70,1 bilhões. Apesar do valor expressivo, o volume de negociação pode ser considerado baixo, em comparação aos quase US$ 100 bilhões que atingiu no meio da semana.

O bitcoin, a maior criptomoeda em valor de mercado, voltou a cair abaixo dos US$ 30 mil, sendo cotado a US$ 29.635 no momento, com queda de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinGecko. Dados de análise técnica já haviam sinalizado a possibilidade de novas quedas para a maior criptomoeda do mundo, que chegou a bater US$ 32 mil durante a semana.

Em sua última análise técnica, Lucas Costa, especialista em criptoativos e analista do BTG Pactual, apontou o baixo volume de negociação como um alerta para o bitcoin. Segundo Lucas, as perspectivas são de queda no curto prazo.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, continua apresentando quedas ainda maiores que sua predecessora. Cotado a US$ 1.758, a segunda maior criptomoeda do mundo cai 2,4% nas últimas 24 horas, segundo o CoinGecko.

Após sua rede blockchain ter ficado fora do ar por quatro horas na última quarta-feira, a Solana ainda se destaca no cenário negativo. Cotada a US$ 37,97, a criptomoeda fica em terceiro lugar no ranking de perdas desta sexta-feira, 3, segundo dados do CoinMarketCap. Nas últimas 24 horas, a queda da SOL foi de 6,5%

A interrupção no funcionamento da Solana foi confirmada na última quinta-feira, 2, pelo cofundador da Solana Labs, Anatoly Yakovenko. Ele afirmou que o problema se deve a um “nonce” de transação durável que afetou a capacidade do blockchain de processar transações projetadas para casos de uso offline. Isso fez com que a rede precisasse ser reiniciada, gerando então, a interrupção em seu funcionamento.

Segundo ele, um “nonce” de transação durável é um mecanismo destinado a resolver o curto tempo de vida de um hash de bloco de transação.

“A instrução de nonce durável fez com que parte da rede considerasse o bloco inválido, nenhum consenso poderia ser formado”, justificou Yakovenko.

Não é a primeira vez que o blockchain da Solana fica fora do ar. Apenas em 2022, isso já aconteceu pelo menos outras três vezes, gerando dúvida nos investidores quanto à solidez do projeto.

Ainda entre as principais criptomoedas, AVAX e ADA perdem 3,5% e 1,9% nas últimas 24 horas, segundo o CoinGecko. Ambas se destacaram por seus ganhos durante a semana, mas seu movimento de alta parece ter se revertido.

No entanto, a ADA, criptomoeda da rede Cardano cujo nome foi inspirado na cientista Ada Lovelace, ainda apresenta alta no cenário semanal. Nos últimos 7 dias, o preço da ADA ainda está em alta de 15%, de acordo com dados do CoinGecko.

