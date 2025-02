Trump diz que tarifas planejadas para o México e Canadá 'seguirão em frente' no próximo mês

O presidente Donald Trump disse que espera que as tarifas planejadas para entrar em vigor sobre o Canadá e o México avancem no próximo mês, após um adiamento inicial para dar mais tempo aos países para lidar com suas preocupações sobre segurança nas fronteiras.

“As tarifas vão seguir em frente conforme o previsto, no prazo”, disse Trump nesta segunda-feira, na Casa Branca, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente francês Emmanuel Macron.

Medidas de fronteira não impediram tarifas

Trump foi questionado se as tarifas, que ele adiou até 4 de março, entrariam em vigor. O Canadá e o México implementaram novas medidas de fronteira na tentativa de evitar as tarifas, que Trump diz estar impondo na tentativa de interromper os fluxos de migrantes sem documentos e drogas ilegais, como o fentanil.

Trump foi questionado novamente sobre a implementação das tarifas, reforçando que a decisão segue conforme planejado.

Tarifas recíprocas também estão nos planos

Ele também indicou que está avançando com um plano para as chamadas tarifas recíprocas, que ele afirmou que vinculariam as tarifas dos EUA sobre outros países às tarifas e barreiras não tarifárias que esses países impõem aos bens americanos.

“Será muito bom para o nosso país, nosso país será extremamente fluido e rico novamente”, disse Trump.