Mercado de criptomoedas aprofunda queda e perde R$ 4,5 bilhões em 24 horas

O mercado de criptomoedas opera com fortes perdas nesta sexta-feira, 26, resultando em uma onda de liquidações no mercado de preços futuros. Apenas no acumulado das últimas 24 horas, o setor acumula perdas de US$ 853 milhões (R$ 4,5 bilhões, na cotação atual), segundo dados da plataforma CoinGlass.

De acordo com a empresa, as perdas se concentraram nos contratos futuros do tipo long, aqueles em que o preço determinado de um ativo é maior que o preço no momento em que o contrato é firmado. A categoria acumula um total de US$ 719 milhões liquidados.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Já os contratos do tipo short são aqueles em que o preço determinado de um ativo é menor que a cotação quando o contrato é firmado. A categoria acumula um total de US$ 134 milhões liquidados nas últimas 24 horas. Os dados indicam que as perdas começaram na noite de quinta-feira, 25, e se estenderam até esta manhã.

Ainda segundo o CoinGlass, 207 mil investidores foram afetados pelas liquidações, amargando prejuízos. A maior liquidação individual registrada foi de US$ 19 milhões, na corretora de criptomoedas HTX e envolvendo um contrato de preço futuro da criptomoeda ether.

O ether também lidera as liquidações nas últimas horas, algo incomum no mercado. Os contratos de preços futuros da criptomoeda tiveram US$ 280 milhões liquidados. O bitcoin, que costuma liderar em eventos de liquidações, está em segundo lugar, com US$ 212 milhões perdidos.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Na divisão por corretoras, a Binance lidera, registrando US$ 201 milhões liquidados. A Bybit está na segunda posição, com US$ 198 milhões perdidos. A corretora descentralizada Hyperliquid - que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo de derivativos - está na terceira posição, com US$ 196 milhões perdidos.

Criptomoedas têm semana negativa

A nova onda de liquidações ocorre dias depois do mercado ter registrado uma perda ainda maior, de US$ 1,7 bilhão (R$ 9,12 bilhões, na cotação atual) na última segunda-feira, 22. O ether também liderou as liquidações naquele período, indicando um alto grau de alavancagem em torno do ativo.

Para analistas, as quedas refletem um cenário que combina incerteza e pessimismo entre investidores. Dados de inflação nos Estados Unidos ainda não dão sinais de queda, e a dificuldade de prever o futuro da taxa de juros do país prejudica ativos mais arriscados, caso das criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok