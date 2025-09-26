Future of Money

Segunda maior gestora do mundo, Vanguard avalia voltar atrás e liberar investimentos em cripto

Com mais de US$ 10 trilhões em ativos sob gestão, Vanguard descartou em 2024 oferecer ETFs de bitcoin a clientes, mas postura pode mudar

Vanguard: gestora pode oferecer investimentos em cripto a clientes (Reprodução/Reprodução)

Vanguard: gestora pode oferecer investimentos em cripto a clientes (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 12h12.

A Vanguard, segunda maior gestora do mundo, ficou famosa em 2024 por adotar uma postura "anti-cripto", divergindo de uma onda recente de adoção institucional das criptomoedas. Com mais de US$ 10 trilhões em ativos sob gestão, a posição da empresa é importante no mercado. Mas ela pode estar prestes a mudar.

O site Crypto in America divulgou informações nesta semana, citando pessoas envolvidas no caso, de que a Vanguard está avaliando oferecer investimentos em cripto para os seus clientes. A nova posição refletiria tanto um novo cenário regulatório quanto a própria demanda dos clientes.

A BlackRock, maior gestora do mundo, já oferece investimentos em cripto para os seus clientes e lançou ETFs de bitcoin e ether.

De acordo com as informações obtidas, a gestora ainda mantém a sua posição de não lançar nenhum tipo de produto próprio de investimento em criptomoedas, como um ETF. Entretanto, ela passou a explorar a possibilidade de oferecer esses ativos para os seus clientes.

A ideia seria disponibilizar ETFs lançados por outras gestoras para os seus clientes. Atualmente, o mercado dos Estados Unidos conta com fundos de investimento em bitcoin, ether e, mais recentemente, em cestas que reúnem diferentes ativos digitais.

A Vanguard ainda não tem uma data exata para liberar esses fundos em sua plataforma de investimentos. Porém, a gestora considera que o cenário regulatório atual dos Estados Unidos passou a ser mais favorável a essa classe de ativos, tornando a oferta para investidores menos arriscada.

Vanguard e cripto

Além disso, a gestora identificou uma demanda dos seus próprios clientes, indicando uma demanda crescente no mercado tradicional. Com isso, o cenário está bastante diferente do observado em 2024. À época, a Vanguard descartou qualquer chance de oferecer criptomoedas à sua base.

Em um comunicado sobre a decisão na época, a Vanguard explicou que os fundos negociados em bolsa de preço à vista de bitcoin "não se enquadram na filosofia de investimentos" da gestora. A empresa também bloqueou a negociação de opções de compras envolvendo outros produtos de cripto.

Ainda em 2024, a gestora anunciou a chegada de Salim Ramji como novo CEO. Ramji foi executivo na BlackRock e tinha uma visão favorável às criptomoedas, o que animou o mercado. Mas, em agosto de 2024, ele descartou a possibilidade da gestora lançar um ETF próprio de cripto.

