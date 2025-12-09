Mercado cripto tem "medo extremo" e melhora do bitcoin depende do Fed

Nesta terça-feira, 9, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 90 mil enquanto investidores e especialistas aguardam pela decisão monetária do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos. Marcada para a próxima quarta-feira, 10, a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) deve decidir se haverá ou não um corte na taxa de juros do país. Enquanto isso, o mercado de criptomoedas sinaliza pessimismo, mas os principais criptoativos podem apresentar assimetria positiva, segundo um especialista do BTG.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 90.532, com queda de 1,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo acumula queda de 11,4%.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

"O bitcoin inicia a semana em relativa estabilidade, com os fluxos praticamente se anulando recentemente. Entre entradas e saídas, os ETFs mostraram saldo líquido próximo de zero nas últimas duas semanas. As vendas por investidores de longo prazo, que vinham pressionando as cotações, se estabilizaram desde o dia 23, enquanto as compras por empresas também desaceleraram de forma significativa", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 22 pontos. Por outro lado, a ferramenta FedWatch Tool da CME Group indica que há chance de 87% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros dos Estados Unidos na quarta-feira, 10.

"Nesse contexto, o ativo segue negociando em região de consolidação, com o sentimento ainda próximo de extremo pessimismo. Por isso, a melhora tende a depender do surgimento de catalisadores claros que destravem o apetite a risco, o que pode vir da decisão de juros do Fed na quarta-feira, 10. Ainda assim, há assimetria positiva nos níveis atuais para os principais criptoativos. A preferência deve ficar para os ativos de maior qualidade e liquidez, com cautela adicional nos de menor capitalização até que os fluxos se fortaleçam", acrescentou Matheus Parizotto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok