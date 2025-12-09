Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Standard Chartered abandona projeção otimista para o bitcoin e rebaixa preço em 2025

Banco britânico cortou previsão para o preço da criptomoeda neste ano e agora projeta um valor final na casa dos US$ 100 mil

Bitcoin: Standard Chartered cortou projeção para a criptomoeda (Reprodução/Reprodução)

Bitcoin: Standard Chartered cortou projeção para a criptomoeda (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11h57.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O Standard Chartered anunciou nesta terça-feira, 9, que decidiu abandonar sua projeção de preço para o bitcoin em 2025. Após prever que a criptomoeda terminaria o ano em US$ 200 mil, o banco britânico decidiu rever o preço-alvo, que foi rebaixado para US$ 100 mil.

A nova projeção indica que a criptomoeda terminaria o ano valendo a metade do inicialmente esperado pelo banco. Além disso, o valor seria menor que o último recorde - de mais de US$ 125 mil em outubro deste ano - e deixaria o ativo praticamente no zero a zero em 2025.

A avaliação do Standard Chartered é que o bitcoin se encontra em uma zona de preço "apertada", sem nenhum catalisador no radar que poderia impulsionar o ativo nas últimas semanas de 2025. Com isso, o mais provável é que a criptomoeda tenha, no máximo, uma leve alta até o fim do ano.

Atualmente, o ativo é cotado por volta dos US$ 90 mil, com dificuldades para retomar um patamar de preço próximo aos US$ 100 mil após uma queda intensa em novembro. O banco britânico afirma que a demanda pela criptomoeda teve uma redução intensa.

O movimento reflete tanto um afastamento de investidores de varejo devido à forte aversão a riscos no mercado quanto uma adoção institucional mais lenta que o inicialmente esperado pelo Standard Chartered. Como resultado, o banco reviu a projeção de curto prazo.

Bitcoin vai voltar a subir?

Os analistas destacaram ainda que as compras de bitcoin por empresas caíram significativamente e já dão sinais de esgotamento, indicando que "altas futuros no preço do bitcoin vão ser, na prática, geradas por um único fator: as compras por ETFs da criptomoeda".

Ou seja, os fluxos de investimentos nos ETFs serão cada vez mais determinantes para o preço da criptomoeda, e eles desaceleraram no último trimestre do ano. Já para 2026, a avaliação do Standard Chartered é que as decisões do Federal Reserve sobre a política monetária dos EUA serão determinantes.

Mesmo com o cenário adverso no curto prazo, o banco britânico manteve a sua projeção de longo prazo para o bitcoin em US$ 500 mil. Agora, porém, o Standard Chartered acredita que ela será atingida em 2030, e não em 2028 como inicialmente previsto pelos analistas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Mercado cripto tem "medo extremo" e melhora do bitcoin depende do Fed

Brasil aporta US$ 40 milhões e mantém otimismo com fundos cripto

Computação quântica pode quebrar a Ethereum? Criador responde

Paradigm faz 1ª operação no Brasil com investimento de R$ 70 milhões em startup cripto

Mais na Exame

Casual

12 restaurantes com ceias para Natal e Ano Novo em São Paulo

ESG

Em 75 anos, como viverão as crianças no Brasil?

Carreira

Essa prática pouco praticada e silenciosa torna líderes mais estáveis em crises

EXAME Agro

BTG e Ceres fecham parceria e criam R$ 7 bilhões em ativos no agro