Mercado cripto “reflete aversão ao risco” com probabilidade de vitória de Trump abalada

O prazo da votação para determinar o futuro presidente dos Estados Unidos está quase chegando ao fim. Entre as opções para os investidores e entusiastas de criptomoedas, há Donald Trump, que se autointitula “criptopresidente” e Kamala Harris, com uma abordagem mais cautelosa ao setor. O momento decisivo já afeta a cotação do bitcoin e das principais criptomoedas, que apresentam um movimento de aversão ao risco, de acordo com um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.433, com alta de 1,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a maior criptomoeda do mundo acumula queda de 3,8%.

Eleições acirradas

“O mercado está refletindo um sentimento de aversão ao risco, principalmente agora que a probabilidade de vitória do Trump deu uma balançada. O mercado estava precificando muito a vitória do Trump, o colocando muito à frente da Kamala em plataformas de apostas como Polymarket. Mas essas odds foram ajustadas, principalmente após um movimento de realização de lucro no mercado. Na nossa visão isso é até mesmo natural, dada a perspectiva de que seja uma eleição mais apertada”, explicou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no Morning Call Crypto desta terça-feira, 5.

“Todos os olhos estão voltados para as eleições. Principalmente para quem faz algum tipo de investimento em cripto, é um dos, se não o evento mais importante que teremos esse ano. Isso porque pode mudar drasticamente a forma como a indústria cripto é interpretada no maior mercado de capitais do mundo”, apontou Josa durante o programa, transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras pela manhã.

“Em linhas gerais, a sensação é que será uma eleição apertada. Não há um favorito muito claro. A expectativa do mercado cripto como um todo é de que o Trump vença, para termos um pouco mais de clareza no cenário regulatório. Nesse momento o principal é cautela e muito cuidado com alavancagem”, recomendou.

