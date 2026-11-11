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Déficit de 200 mil profissionais deixa infraestrutura do Brasil refém do cibercrime

Escassez crônica de engenheiros de segurança expõe prefeituras e órgãos estatais a ataques paralisantes; cenário se agrava com cibercriminosos usando Inteligência Artificial para automatizar fraudes

Os 15 hackers mais perigosos de todos os tempos (Reprodução)

Os 15 hackers mais perigosos de todos os tempos (Reprodução)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08h32.

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A matéria aborda o déficit crítico de profissionais de cibersegurança no Brasil, que deixa o setor público e empresas regionais vulneráveis a ciberataques. O cenário é agravado pelo uso de Inteligência Artificial por cibercriminosos, que automatizam invasões e reduzem custos. A escassez de talentos afeta a defesa nacional e a proteção de dados sensíveis da população.

PRAIA DO FORTE, BAHIA* O avanço da digitalização no Brasil conectou milhões de cidadãos a serviços públicos e privados, mas escancarou uma fragilidade estrutural que vai muito além de servidores e códigos.

Hoje, o setor governamental é o alvo prioritário dos cibercriminosos, absorvendo 26,5% de todos os ciberataques institucionais registrados no país, de acordo com o Panorama de Ameaças 2025/2026 da Kaspersky.

Os dados foram apresentados pela empresa de cibersegurança durante a Cyber Security Week, evento realizado na Praia do Forte, na Bahia. A raiz dessa superexposição, no entanto, não é apenas tecnológica: trata-se de um apagão humano severo.

O mercado global enfrenta atualmente um déficit de 4,5 milhões de engenheiros e especialistas em segurança digital. Desse abismo, o Brasil responde por uma fatia expressiva, com uma estimativa de 200 mil postos de trabalho não preenchidos.

A carência crônica de profissionais qualificados cria um cenário de profunda desigualdade na linha de defesa nacional, colocando em risco operações da cadeia produtiva e dados sensíveis de toda a população.

Enquanto grandes instituições financeiras e multinacionais possuem orçamentos flexíveis para atrair e reter talentos a peso de ouro, o setor público e as empresas regionais não conseguem competir.

Presente no evento na Bahia, Cláudio Martinelli, diretor-geral da Kaspersky para as Américas, afirma que o nível de maturidade e proteção das organizações no Brasil é altamente heterogêneo.

O executivo diz que administrações públicas de cidades médias no interior do país, por exemplo, operam com uma capacidade de defesa digital extremamente precária, justamente pela impossibilidade de encontrar e contratar essa mão de obra especializada.

A escassez de talentos reflete um compasso de espera no próprio sistema educacional brasileiro. Faltam cadeiras dedicadas exclusivamente à cibersegurança na maior parte das universidades de tecnologia, e os cursos de bacharelado específicos na área ainda são escassos, afirma Martinelli.

O problema, porém, começa muito antes do ensino superior. O executivo afirma que a ausência de disciplinas voltadas à "higiene digital" nas escolas de ensino fundamental e médio faz com que adolescentes fiquem expostos a grandes riscos cibernéticos nas redes sociais.

Inteligência Artificial como arma e escudo

O cenário, já desafiador pela falta de profissionais humanos, ganha contornos de urgência com a popularização da Inteligência Artificial. A tecnologia barateou os custos e automatizou as etapas de invasão, permitindo que as quadrilhas operem em uma escala muito mais rápida.

Os criminosos utilizam ativamente essas ferramentas para estudar a fundo os sistemas governamentais e corporativos em busca de vulnerabilidades antes de lançar o ataque final.

Anderson Leite, pesquisador de segurança da Kaspersky, afirma que os cibercriminosos já estão economizando tempo com a tecnologia. "O atacante que antes ficava semanas estudando a infraestrutura do governo para ver se tinha alguma falha, já deve estar nesse momento delegando essa tarefa para uma IA enquanto ele faz alguma outra coisa", diz o especialista.

Ao automatizar a varredura por falhas em redes que já operam sem a devida manutenção humana, a IA maximiza o alcance do cibercrime. Para tentar equilibrar esse jogo assimétrico e suprir a ausência de analistas, as instituições públicas e privadas vêm sendo empurradas a adotar a mesma tecnologia na construção de suas defesas.

Nos centros de operações, a inteligência artificial agora atua assumindo o fardo do trabalho repetitivo: os sistemas filtram alertas e bloqueiam ameaças massivas automaticamente, permitindo que a enxuta e valiosa equipe humana foque sua atenção exclusivamente na resolução dos incidentes com maiores impactos.

*O repórter viajou à Bahia a convite da Kaspersky

Glossário

O que são ciberataques?

Tentativas intencionais de danificar, roubar ou interromper sistemas computacionais, redes ou dados digitais.

O que é cibersegurança?

Conjunto de práticas, tecnologias e processos usados para proteger sistemas, redes e dados de ciberataques e violações.

O que é Inteligência Artificial?

Tecnologia que simula inteligência humana, permitindo máquinas aprender, resolver problemas e tomar decisões autonomamente.

O que é Kaspersky?

Empresa líder global em segurança digital que desenvolve soluções de cibersegurança e fornece relatórios sobre ameaças.

O que são cibercriminosos?

Indivíduos ou grupos que cometem crimes usando computadores e redes, como roubo de dados, extorsão e ataques a sistemas.

Acompanhe tudo sobre:cibersegurançaHackers

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