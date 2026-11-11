Déficit de 200 mil profissionais deixa infraestrutura do Brasil refém do cibercrime

PRAIA DO FORTE, BAHIA* O avanço da digitalização no Brasil conectou milhões de cidadãos a serviços públicos e privados, mas escancarou uma fragilidade estrutural que vai muito além de servidores e códigos.

Hoje, o setor governamental é o alvo prioritário dos cibercriminosos, absorvendo 26,5% de todos os ciberataques institucionais registrados no país, de acordo com o Panorama de Ameaças 2025/2026 da Kaspersky.

Os dados foram apresentados pela empresa de cibersegurança durante a Cyber Security Week, evento realizado na Praia do Forte, na Bahia. A raiz dessa superexposição, no entanto, não é apenas tecnológica: trata-se de um apagão humano severo.

O mercado global enfrenta atualmente um déficit de 4,5 milhões de engenheiros e especialistas em segurança digital. Desse abismo, o Brasil responde por uma fatia expressiva, com uma estimativa de 200 mil postos de trabalho não preenchidos.

A carência crônica de profissionais qualificados cria um cenário de profunda desigualdade na linha de defesa nacional, colocando em risco operações da cadeia produtiva e dados sensíveis de toda a população.

Enquanto grandes instituições financeiras e multinacionais possuem orçamentos flexíveis para atrair e reter talentos a peso de ouro, o setor público e as empresas regionais não conseguem competir.

Presente no evento na Bahia, Cláudio Martinelli, diretor-geral da Kaspersky para as Américas, afirma que o nível de maturidade e proteção das organizações no Brasil é altamente heterogêneo.

O executivo diz que administrações públicas de cidades médias no interior do país, por exemplo, operam com uma capacidade de defesa digital extremamente precária, justamente pela impossibilidade de encontrar e contratar essa mão de obra especializada.

A escassez de talentos reflete um compasso de espera no próprio sistema educacional brasileiro. Faltam cadeiras dedicadas exclusivamente à cibersegurança na maior parte das universidades de tecnologia, e os cursos de bacharelado específicos na área ainda são escassos, afirma Martinelli.

O problema, porém, começa muito antes do ensino superior. O executivo afirma que a ausência de disciplinas voltadas à "higiene digital" nas escolas de ensino fundamental e médio faz com que adolescentes fiquem expostos a grandes riscos cibernéticos nas redes sociais.

Inteligência Artificial como arma e escudo

O cenário, já desafiador pela falta de profissionais humanos, ganha contornos de urgência com a popularização da Inteligência Artificial. A tecnologia barateou os custos e automatizou as etapas de invasão, permitindo que as quadrilhas operem em uma escala muito mais rápida.

Os criminosos utilizam ativamente essas ferramentas para estudar a fundo os sistemas governamentais e corporativos em busca de vulnerabilidades antes de lançar o ataque final.

Anderson Leite, pesquisador de segurança da Kaspersky, afirma que os cibercriminosos já estão economizando tempo com a tecnologia. "O atacante que antes ficava semanas estudando a infraestrutura do governo para ver se tinha alguma falha, já deve estar nesse momento delegando essa tarefa para uma IA enquanto ele faz alguma outra coisa", diz o especialista.

Ao automatizar a varredura por falhas em redes que já operam sem a devida manutenção humana, a IA maximiza o alcance do cibercrime. Para tentar equilibrar esse jogo assimétrico e suprir a ausência de analistas, as instituições públicas e privadas vêm sendo empurradas a adotar a mesma tecnologia na construção de suas defesas.

Nos centros de operações, a inteligência artificial agora atua assumindo o fardo do trabalho repetitivo: os sistemas filtram alertas e bloqueiam ameaças massivas automaticamente, permitindo que a enxuta e valiosa equipe humana foque sua atenção exclusivamente na resolução dos incidentes com maiores impactos.

*O repórter viajou à Bahia a convite da Kaspersky