Mastercard lança programa global de parceiros cripto

A Mastercard anunciou nesta quarta, 11, o lançamento de um programa global voltado ao mercado de ativos digitais. Batizada de Mastercard Crypto Partner Program, a iniciativa reúne mais de 85 empresas nativas de cripto, provedores de pagamentos e instituições financeiras em um ambiente criado para estimular diálogo, colaboração e desenvolvimento de soluções práticas para pagamentos on-chain.

Entre os participantes está a brasileira Parfin, que passa a integrar o grupo em um momento de maior atenção global às aplicações reais dos ativos digitais.

De acordo com a Mastercard, o movimento acontece em uma fase em que o mercado de criptoativos começa a deixar de operar apenas em estruturas paralelas ao sistema financeiro tradicional e passa a ocupar funções mais concretas no dia a dia da movimentação de dinheiro.

Nesse contexto, a Mastercard decidiu estruturar um fórum global para aproximar empresas que já constroem soluções em blockchain dos times da companhia. A proposta do programa é criar uma via de mão dupla.

De um lado, a Mastercard acessa o conhecimento prático de empresas que trabalham diariamente com tecnologia on-chain. De outro, os parceiros passam a participar mais de perto das discussões sobre produtos, serviços e padrões que podem moldar a próxima etapa dos pagamentos digitais.

Mastercard e ativos digitais

A companhia afirma que a nova iniciativa parte de uma convicção central: a próxima fase dos pagamentos com ativos digitais será construída com base em colaboração. Por isso, o programa foi desenhado para permitir que os participantes interajam com as equipes da Mastercard no desenvolvimento e na direção de futuras soluções.

O foco está em unir a velocidade e a programabilidade dos ativos digitais com a infraestrutura já consolidada dos cartões e dos fluxos globais de comércio.

A empresa lembra que vem atuando em ativos digitais por meio de iniciativas como o Start Path, trilha voltada a blockchain e criptoativos, e a plataforma Engage, que inclui um programa dedicado a Crypto Cards.

