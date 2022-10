L’Oréal se une ao Facebook para lançar programa de aceleração de startups dedicado ao metaverso

Dois gigantes de setores distintos se unem para explorar um interesse em comum: o metaverso. L’Oréal e Meta, o antigo Facebook, estão lançando um programa de aceleração de startups focado em explorar iniciativas que envolvam as áreas relacionadas ao tema, que promete estar presente na nova fase da internet, conhecida como Web3.

Em parceria com a HEC Paris, uma escola de negócios francesa, o programa é dedicado à criatividade no metaverso e pretende explorar pelo menos sete áreas desta tecnologia: produção 3D, realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR), realidade mista, criação de avatar, portabilidade na experiência do usuário e economia de tokens (tokenomics).

Pelo menos cinco startups poderão ser apoiadas pela L’Oréal e a Meta em um primeiro momento e, não necessariamente seus negócios precisarão envolver a indústria da beleza.

“[O programa] reúne muitos jovens talentos. Eles são o futuro. Imagine a enorme energia criativa que isso gera”, diz a diretora de marketing digital da L’Oréal, Asmita Dubey, à Vogue Business. “O benefício para nós é que podemos usar essa criatividade para nossa direção de marketing internacional e nossas marcas. Então, é claro que vamos alavancar isso.”

“Estamos orgulhosos de nos associar à L'Oréal graças a este ambicioso projeto, que visa apoiar o ecossistema de startups francês que terá um papel fundamental na construção de um metaverso criativo e inclusivo”, disse Laurent Solly, vice-presidente da Meta para o sul da Europa, à Vogue Business.

Além da exploração de novas iniciativas, a L’Oréal também espera utilizar o programa para demonstrar seu compromisso com o metaverso e a Web3. Várias marcas da empresa já estão envolvidas com a nova fase da internet, como as linhas de beleza da Yves Saint Laurent, Lancôme, Mügler, Armani e Nyx.

Segundo Amita Dubey, diretora de marketing digital da L’Oréal, os espaços da Web2, fase atual da internet, estão muito “carregados”. Ou seja, para as empresas, as maiores oportunidades já estão na Web3. “Estamos muito animados com a Web3 e o metaverso. Estamos passando de O+O (online + offline) para O+O+O (online + offline + on chain)”, disse ela, à Vogue Business.

Além disso, o grupo francês criou uma área específica para o metaverso e contratou Camille Kroely para ser a head de metaverso e Web3 e liderar a entrada da empresa no setor com responsabilidade.

“É nosso papel como número um em beleza garantir que permaneçamos fiéis aos nossos compromissos e valores fundamentais”, diz Kroely à Vogue Business.

A executiva observou, ainda, que a escolha da Nyx pelo blockchain Ethereum surgiu de preocupações da marca com o consumo de energia, elevado em outras redes blockchain como o bitcoin, por exemplo.

Para ela, o metaverso representaria uma vantagem no universo da beleza e a tecnologia de realidade aumentada poderia ser uma vantagem competitiva.

As candidaturas para o programa vão até 20 de novembro e as startups serão selecionadas por um júri composto de executivos da Meta, L’Oréal e HEC Paris, além de empreendedores e investidores.

O resultado será divulgado em dezembro e o programa será realizado de janeiro a junho de 2023 no espaço da Meta em um dos maiores campus de startups do mundo, localizado em Paris. As startups aprovadas receberão orientação e acesso a especialistas e investidores para que possam colocar suas ideias sobre o metaverso em prática.

